11 Air Jordan all’asta da Christie’s

11 paia di Air Jordan saranno messe all’asta nei prossimi giorni dalla nota casa d’aste inglese Christie’s. Le Air Jordan nacquero nel 1985, quando la Nike realizzò il primo paio di scarpe per quella stagione sportiva per il noto giocatore di basket americano. Jordan ebbe così tanto successo come sportivo che la Nike decise di allargare la produzione, passando dalle semplici scarpe annuali a magliette, felpe e pantaloncini. Tutto il brand era legato a Jordan, al punto da essere nominato Jordan Brand. Ed ora su Netflix è disponibile un documentario su Jordan: The Last Dance.

Dopo più di 30 anni dalla nascita del primo paio di scarpe Air Jordan, non è certo diminuito l’interesse verso queste scarpe. Da domani, 30 luglio, fino al 13 agosto ben 11 paia di queste scarpe saranno messe all’asta da Christie’s, la più importante casa d’aste del mondo, con sede a Londra. Questi 11 paia di scarpe sono stati tutti indossati dal noto campione di basket, quindi sono veri e propri cimeli. Anche per questo, la base d’asta varia da modello a modello, aggirandosi tra i 650.000 dollari e gli 850.000 dollari.

Tra queste paia di scarpe, c’è anche un cimelio che riguarda anche l’Italia. Era il 25 agosto 1985, a Trieste. Jordan era coinvolto in tre partite dimostrative in giro per l’Italia. Quel giorno giocò a Trieste nella squadra locale della Stefanel, contro la Juve Caserta. Saltando dalla lunetta, Jordan schiacciò nel canestro, appendendosi al ferro. Il tabellone andò letteralmente in frantumi, in una pioggia di vetro che cadde intorno al canestro e che lasciò tutti a bocca aperta. Le scarpe che Jordan aveva addosso quel giorno saranno in vendita, nel lotto più caro tra quelli battuti all’asta di Air Jordan.