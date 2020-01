1917: Sam Mendes parla dell’importanza dei film di guerra

Con l’avvicinarsi degli Oscar, molti credono sarà il film 1917 a conquistare più riconoscimenti. In una recente intervista con Kino +, il regista Sam Mendes ha spiegato perché pensa che il suo film, vincitore del Golden Globe, stia colpendo il pubblico. Queste le sue dichiarazioni: “La ragione, suppongo, è che se tu faccia un film di guerra o vai a vedere un film di guerra è perché è una delle poche situazioni in cui gli esseri umani sono spinti all’estremo estremo di ciò che sono in grado di fare”.

Sam Mendes ha inoltre aggiunto: “Stai cercando di trovare un modo per definire la condizione umana. E questi sono gli esseri umani nella loro forma più nuda”. Anche un modo per raccontare quello che è accaduto: “Non solo, ma milioni di uomini in questa guerra hanno avuto la stessa esperienza”. Ha così concluso: “Quindi sembra che se sei un tipo di artista hai una sorta di dovere di cercare di rispondere alle grandi domande: perché queste cose sono successe”.

1917 racconta la prima guerra mondiale

1917 è un film del 2019 diretto da Sam Mendes. Ambientato durante la prima guerra mondiale, il film vede protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman. Affiancati da un cast corale che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Nel 1917, durante la prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici stanziati nel nord della Francia vengono incaricati di consegnare un dispaccio. Questo avverte di un imminente attacco a sorpresa dell’esercito tedesco ritiratosi oltre la Linea Hindenburg.

Per salvare le vite di oltre 1600 commilitoni, tra cui il fratello di uno di loro, i due cominciano una solitaria corsa contro il tempo. Il tutto attraverso il fronte occidentale, avventurandosi in territorio nemico. In Italia, il film è stato distribuito da 01 Distribution a partire dal 23 gennaio 2020. Diversi critici cinematografici l’hanno inserito nelle loro liste dei migliori film dell’anno, rispettivamente al 6º e all’8º posto.