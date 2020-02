Annunciato per il 2021 un nuovo film dell’universo di Venom

L’universo narrativo di Sony dedicato ai villain di Spider-Man è pronto a diventare più grande. È infatti arrivata notizia nelle ultime ore che un nuovo film ambientato nel mondo di Venom arriverà nelle sale il prossimo anno. Per essere precisi, la data prevista è l’8 ottobre 2021, almeno nei cinema statunitensi. Un periodo che sembra essere caro a Sony Pictures Entertainment per questo franchise, dato che anche i precedenti film di Venom sono usciti all’inizio di questo mese.

Un nuovo film nell’universo di Venom rivelato per il 2021

Attualmente non ci sono informazioni su quale sarà la pellicola in questione. Potrebbe trattarsi di un sequel di una delle due saghe attualmente presenti nell’universo condiviso, ma sembra piuttosto improbabile. Più che un Venom 3 o un Morbius 2, è facile che il nuovo film si incentri su un personaggio ancora non apparso nel franchise. Ma di chi si potrebbe trattare?

Le possibilità sono davvero moltissime, dato che Sony ha la possibilità di pescare da tutto il grande cast di personaggi dei fumetti di Spider-Man. Tra le opzioni in passato si era passato di Silver Sable, Black Cat e Silk, tuttavia l’ipotesi più probabile è Kraven. Ci sono stati diversi rumor sia diversi mesi fa, sia proprio negli ultimi giorni su un possibile spin-off in arrivo dedicato al Cacciatore e forse si sta effettivamente concretizzando.

All’epoca le voci suggerivano che questo film avrebbe raccontato la storia dell’Ultima caccia di Kraven, uno degli scontri più noti tra il personaggio e Peter Parker. Se questo fosse vero, sarebbe davvero difficile immaginare una pellicola del genere senza la presenza di Spider-Man in persona come accaduto in Venom.

Tuttavia, pare che il debutto dell’Uomo Ragno nel franchise Sony non sia lontano. Già il trailer di Morbius ha fatto sospettare una possibile connessione tra questo universo e il MCU, quindi chissà cosa succederà…