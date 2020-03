4fotoincasa, la sfida lanciata da Tech Princess e max&douglas

Qualche giorno fa ha preso il via #4fotoincasa, iniziativa lanciata dai nostri amici di Tech Princess insieme al duo di fotografi max&douglas. Un modo per vivacizzare i propri profili social in questi giorni di quarantena, ma anche di rimanere attivi, farsi compagnia e soprattutto imparare tantissime cose sulla fotografia. La sfida è aperta a tutti, che siate artisti di professione, appassionati o anche solo utenti dei social e le regole sono semplicissime.

Come si fa a partecipare a #4fotoincasa?

Come vi abbiamo detto, tutto è partito qualche giorno fa e proprio ora sta iniziando la seconda manche, con l’assegnazione di un nuovo tema. Il primo era stato il ritratto, un marchio di fabbrica per max&douglas, ma ora si passa a tutt’altro campo.

Per prendere parte a questa seconda fase infatti dovrete pubblicare su Instagram una foto del cibo che vi state preparando in questi giorni di quarantena. Ovviamente completa libertà all’interno di questo tema, potete anzi, dovete essere più creativi e originali possibili. Quando la postate nel vostro feed (occhio, nelle Stories non vale!) dovete utilizzare l’hashtag #4fotoincasa accompagnato dai tag a @techprincessit e @maxanddouglas.

Dovete pubblicare la vostra foto tassativamente entro lunedì 23 marzo alle ore 16.00. Dopodiché i 10 scatti più belli saranno selezionati dal duo di fotografi e compariranno sulla pagina dedicata su Tech Princess. Non finisce qui però! Ci sarà infatti un’ulteriore selezione che celebrerà le tre foto migliori, con tanto di commenti e consigli di max&douglas. Questa si terrà alle 21.00 sempre del 23 marzo sul profilo Instagram di Fjona Cakalli. Qui scoprirete anche tutti i dettagli sulla nuova manche.

Quindi, cosa devo fare?

Ecco qui il riassunto di tutti i dettagli:

Scatta una foto a tema food

Pubblicala sul tuo feed Instagram entro il 23 marzo alle 16.00 con l’hashtag #4fotoincasa e i tag a @techprincessit e @maxanddouglas

con l’hashtag e i tag a e Corri su Tech Princess poco dopo la scadenza per scoprire le 10 foto migliori

Segui la diretta alle 21.00 sul profilo di Fjona per sapere quali sono le più belle, sentire i commenti di max&douglas e scoprire il prossimo tema

Siete pronti a partecipare a questa sfida? E allora scattate, rapidi che la deadline arriva in fretta!