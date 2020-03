A casa con l’autore: inizia il ciclo di incontri digitali di Sergio Bonelli Editore

Per rendere meno difficile questo periodo complicato, Sergio Bonelli Editore ha dato il via ad una serie di incontri digitali per mettere in contatto lettori e autori con l’iniziativa A casa con l’autore.

A casa con l’autore

Dopo il lancio ufficiale, avvenuto nella giornata di ieri con la presentazione del progetto fatta dal Direttore editoriale Michele Masiero (che potete vedere qui sopra), verranno messi online una serie di altri video con gli autori della casa editrice. I video saranno interamente realizzati e registrati da loro, direttamente nelle loro case, per incontrare i lettori e, nel caso delle Bonelli Stories su Instagram, per rispondere alle domande dei lettori. Sarà sufficiente inviarle commentando le Stories a tema che saranno create sul canale Instagram Ufficiale.

Le domande più interessanti verranno proposte ai disegnatori e sceneggiatori Bonelli che risponderanno alle curiosità dei lettori. Altri video interesseranno piccole presentazioni a ruota libera, per regalare a tutti i fan un’inedita immersione nel mondo degli autori.

I prossimi incontri

Il calendario degli “incontri” di “A casa con l’autore” sarà aggiornato di volta in volta sui profili ufficiali Bonelli. Dalla prossima settimana verranno presentati in anteprima i volumi di alcuni autori Bonelli, tra cui: