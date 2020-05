A che punto è il live-action di Cowboy Bebop? A novembre 2018a avevamo annunciato l’idea della serie Netflix. Circa un anno fa ci siamo aggiornati sul cast. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Come procedono i lavori? Il produttore Marty Adelstein ne ha parlato a SyFy Wire. Reduce dalla produzione della serie Snowpiercer, ispirata alla graphic novel Le Transperceneige di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, il produttore sta lavorando anche all’adattamento di One Piece.

“Quindi, abbiamo finito tre episodi. Penso che ne gireremo sei; poi John Cho ha rotto il suo ACL (legamento crociato anteriore), sfortunatamente. Ma devo dirvi che amo davvero lo show. È davvero divertente.” Dice Adelstein, poi aggiunge. “Siamo andati per la nostra strada, perché con tutti questi adattamenti di anime che escono e sono accusati di whitewashing, noi siamo andati decisamente per la nostra strada. Abbiamo il compositore originale, Yoko Kanno. I personaggi sono tutti multietnici, ed è un grande cast. E i due episodi che ho visto sono molto divertenti. Davvero divertenti.“

Cowboy Bebop, il cast

I lavori quindi proseguono, rallentati dall’infortunio di Cho. L’attore, conosciuto per i suoi lavori in Solaris al fianco di George Clooney e per il più recente FlashForward, interpreterà Spike Spiegel, protagonista della serie. Gli altri membri del cast sono Mustafa Shakir (Jack Black), Daniella Pineda (Faye) e Alex Hassell (Vicious).

Cowboy Bebop è una serie anime del 1998 diretta da Shin’Ichiro Watanabe. Il character design fu ad opera di Toshihiro Kawamoto. La serie è andata in onda in Italia dal 21 ottobre 1999 al 4 maggio 2000 sulla rete MTV, che trasmise tutti gli episodi. La serie fantascientifica narra le avventure della Bebop, nave spaziale con un equipaggio di cacciatori di taglie. Il passato dei personaggi e la loro caratterizzazione psicologica hanno dato profondità alla serie che ha saputo conquistare i cuori degli spettatori.

Purtroppo ci sarà da aspettare ancora un po’ per il live-action di Cowboy Bebop.