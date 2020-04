A che punto siamo con la serie Netflix sui Masters of the Universe?

Kevin Smith è ancora al lavoro per sviluppare la serie Masters of the Universe per Netflix. Nell’ultimo episodio di Fatman Beyond, Smith e il suo co-conduttore Marc Bernardin hanno iniziato a parlare dei progetti su cui avevano iniziato a lavorare da casa. Smith ha quindi svelato che il lavoro su Masters of the Universe: Revelation è proseguito insieme ai lavori di animazione e scrittura. Queste le sue parole: “Ho lavorato su Masters of the Universe, vedendo due animatic per gli episodi uno e due che sono eccezionali”. Il regista Kevin Smith ha inoltre ammesso: “Quindi ho scritto un’altra pagina che potrei inserire mentre i combattimenti sono in corso e roba del genere, ma questo è solo un ruotare intorno a cose che sono state fatte”.

Animatics are partially-animated raw layouts set to vocal track of the cast. I watched animatics for episodes 1 & 2 of the @MastersOfficial anime epic for @netflix, and by the power of Grayskull! They are ASTOUNDING! @powerhouseanim is crushing it, wreaking Havoc in the best way! pic.twitter.com/ZF2IPaoiqV — KevinSmith (@ThatKevinSmith) April 3, 2020

Netflix descrive Masters of the Universe: Revelation

Revelation riprende immediatamente dopo gli eventi della serie originale Masters of the Universe e presenta un cast vocale di alto livello. Troviamo infatti Mark Hamill, Lena Headey, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Jason Mewes, Tony Todd. Oltre a Phil Lamarr, Kevin Conroy, Alicia Silverstone e Justin Long per citarne alcuni.

Questa la descrizione ufficiale di Netflix di Masters of the Universe: Revelation. “Ritorno radicale a Eternia, Revelation è un sequel diretto dell’era classica di Masters of the Universe”. “Con i preferiti dagli appassionati He-Man, Orko, Cringer e Man-At-Arms, la storia pone i nostri eroici guerrieri e guardiani di Castle Grayskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le vili schiere di Snake Mountain!” “Ma dopo che una feroce battaglia finale spacca Eternia per sempre, tocca a Teela risolvere il mistero della scomparsa Spada del Potere in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell’Universo!” “Il suo viaggio svelerà finalmente i segreti di Grayskull. Questa è l’epica saga di He-Man and the Master of the Universe che i fan aspettano di vedere da 35 anni!”