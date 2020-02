A Londra aprirà un ristorante dedicato a Batman

A Londra aprirà un ristorante ispirato a Batman. Annunciato da Big Hospitality, il ristorante si chiamerà Park Row e si troverà nel quartiere di Soho. Il nome richiama la zona di Gotham City dove i genitori di Bruce Wayne sono stati assassinati. Il ristorante non conterrà solo omaggi al Cavaliere Oscuro, ma ad una pletora di personaggi che lo riguardano, anche (e forse soprattutto) i super cattivi.

Il ristorante di Batman sarà a Soho

Ecco la descrizione secondo il sito: “I 18.000 metri quadrati comprenderanno cinque ristoranti e tre bar per un totale di 330 posti, quando sarà aperto più avanti quest’anno, a Brewer Street“. Non si tratta di un ristorante singolo quindi. Big Hospitality ci descrive anche alcuni di questi ambienti: “Il ristorante ‘immersivo’ sarà caratterizzato da un design che farà riferimento a vari elementi del mondo di Batman, con spazi come il Pennyworth’s – chiamato come il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred – che servirà piatti inglesi da condividere. L’Iceberg Lounge del Pinguino che offrirà un menu di cibo internazionale e intrattenimento live. Un ristorante omakase ispirato ad Harley Quinn. Il cocktail bar Old Gotham City, che si descrive come ‘uno speakeasy criminale’“.

Batman sembra essere tornato in auge, anche se i lungometraggi che ci ha presentato Hollywood in questi anni ne hanno mantenuto vivo l’interesse. Sappiamo essere in lavorazione un cinecomic intitolato The Batman, le cui riprese sono iniziate pochi giorni fa. Forse con questa mossa la DC vuole eguagliare il risultato di Spider-Man: un nuovo universo (lungometraggio di cui si sta già progettando un sequel).

Il ristorante non riguarderà solo Gotham City e il suo universo, ma sembra che ci saranno richiami anche ad altri supereroi DC (almeno nei menù). Il ristorante infatti “porterà i visitatori in un’avventura culinaria attraverso i diversi universi fittizi famosi per i supereroi che li abitano, come Batman, Superman e Wonder Woman.“

Park Row dovrebbe aprire i battenti nel quartiere di Soho questa primavera.