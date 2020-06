Debutterà il 2 luglio in Italia l'opera di AJ Dungo, pubblicata da BAO Publishing

A ondate è il romanzo di esordio dell’americano AJ Dungo, che presto farà il proprio debutto anche in Italia. Il volume infatti arriverà sugli scaffali delle librerie a partire dal 2 luglio, pubblicato dalla casa editrice BAO Publishing. Una storia toccante che ha già emozionato tantissimi lettori in tutto il mondo e che ora finalmente anche gli italiani potranno scoprire.

A ondate, dal 2 luglio in libreria per BAO Publisihing

In questo libro AJ Dungo ripercorre in 276 pagine le emozioni di una grandissima storia d’amore, con il mondo del surf sullo sfondo. Uno sport incredibile ed intenso, esattamente come le onde che i suoi atleti cavalcano con coraggio.

Si tratta di un’opera autobiografica, che ricorda e riflette sul grande amore della vita dell’autore. Un amore però tragico, complicato da una terribile malattia che Kristen si è portata con sé da sempre e che le costerà la vita. Quello che esce è un ritratto tenero e delicato del ricordo della donna, dopo che ha lasciato questo mondo. Il tutto immerso nella storia del surf attraverso i secoli, con personaggi coraggiosi e indipendenti, l’amore per il mare e le onde e le emozioni difficili da mettere giù a parole.

“Non posso dire che il surf mi appartenga, ma i suoi personaggi in qualche modo mi somigliano. Condividiamo l’ossessione per cavalcare le onde, un profondo rispetto per l’oceano, e un cuore spezzato“

A ondate sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 2 luglio. Per maggiori informazioni sul volume e per ordinarlo, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di BAO Publishing.