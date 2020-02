A Quiet Place 2 svelerà come tutto è iniziato

Quando A Quiet Place è stato rilasciato nel 2018, gli spettatori hanno apprezzato lo sviluppo della trama. John Krasinski non sarà il protagonista del prossimo sequel, anche se ciò non significa che non lo vedremo. Indipendentemente dal suo ruolo sullo schermo, è infatti tornato a bordo per dirigere A Quiet Place 2. E ora che sono stati rilasciati i primi trailer, promette che i fan non saranno delusi e che avranno risposta a tutte le loro domande. Il nuovo trailer di A Quiet Place 2 è andato in onda durante il Super Bowl LIV, ma è già su Internet.

John Krasinski conferma che nel secondo capitolo verrà svelato come tutto è iniziato

In una clip supplementare, John Krasinski spiega come hanno portato avanti la trama. Queste le sue parole: “Abbiamo risposto a tutte quelle domande che il pubblico aveva dal primo giorno, in particolare “Come è iniziato tutto?” Le prime clip rilasciate da Paramount hanno confermato questa premessa. Includono un flashback con Evelyn, Marcus e Lee, che sembrano mostrare il giorno in cui è iniziata l’invasione aliena e tutto il caos che ne è seguito. I pochi momenti che abbiamo visto ci danno anche un’idea di ciò che dovranno affrontare i membri della famiglia Abbott mentre provano a proseguire nonostante quanto accaduto nel primo film.

La sinossi non lascia dubbi: “La seconda parte di A Quiet Place riprende inizia da dove era stata interrotta la prima parte”. Per poi chiarire che: “L’idea che questi bambini e questa famiglia hanno a che fare con le loro sicurezze viene smarrita”. Ricordiamo che A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place) è un film del 2018 diretto da John Krasinski, con protagonisti Emily Blunt e lo stesso Krasinski.