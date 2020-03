A quiet place 3: il regista ha già un’idea!

John Krasinski ha già delle idee per sviluppare il terzo capitolo di A quiet place. In un’intervista concessa a Collider, il regista ha palesato le prime intenzioni di realizzare il nuovo progetto. Questi pensieri sono spinti dall’opinione della moglie, Emily Blunt, protagonista della pellicola. L’attrice ha percepito la sceneggiatura del secondo capitolo come un connettore tra due episodi.

Krasinski ha spiegato: “È interessante, non avevo pensato ad un secondo film quando scrissi il primo. Tuttavia mi sono posto delle domande mentre buttavo giù le idee”. Per poi aggiungere: “Il primo A quiet place finisce in un modo che lascia la porta aperta ma non dice nulla, perché iniziai a chiedermi se non sarebbe stato figo immaginare dove poteva arrivare la trama con un secondo film, che non ho mai preso davvero in considerazione”.



John Krasinski ha delle idee per il terzo capitolo

Nel corso della scrittura del secondo capitolo di A quiet place sono arrivate altre idee. Il regista infatti aggiunge: “Così, quando mi sono messo a scriverlo, ho ricominciato da dove avevo lasciato, buttando giù delle annotazioni alle idee più particolari”. In modo tale che siano già pronte a darmi degli spunti utili nel caso mi dicessero di farne un terzo”.

A Quiet Place 2 arriverà nelle sale americane il 20 marzo 2020. In Italia uscirà invece il 16 aprile. John Krasinski ha spiegato che il sequel ripercorrerà le stesse tematiche del precedente capitolo. “Amo l’idea del primo film, in cui il mio personaggio e quello di Emily combattono contro il desiderio di sopravvivere e la voglia di vivere”. La battaglia è dura: “Tutto quello che il mio personaggio voleva era sopravvivere. Il suo personaggio invece diceva: ‘Non è abbastanza. Dobbiamo vivere. Dobbiamo permettere a questi ragazzi di vivere come esseri umani”. Ricordiamo che A Quiet Place – Un posto tranquillo è un film del 2018 diretto da John Krasinski, con protagonisti Emily Blunt e lo stesso Krasinski.