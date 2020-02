A Quiet Place II, ecco il nuovo trailer del film

A Quiet Place II sbarcherà nelle sale cinematografiche il 16 aprile 2020. Intanto è stato pubblicato il nuovo trailer che vede Emily Blunt protagonista. Nel filmato possiamo vedere la famiglia Abbott in fuga e pronta a trovare rifugio in un luogo che nasconde molte insidie.

Nel nuovo lungometraggio scopriremo le conseguenze del sacrificio del personaggio interpretato da John Krasinski. Situazione che ha portato l’intera famiglia a dover scappare e provare a sopravvivere all’interno di un mondo che vede la presenza di tantissime creature mostruose dall’udito iper sviluppato. Il precedente trailer ha mostrato alcuni flashback, che hanno fatto scoprire come è iniziata l’invasione delle creature. Oltre a scoprire come la famiglia Abbott ha iniziato il suo percorso di sopravvivenza. Lungo il cammino incontreranno altri sopravvissuti, che sveleranno loro ulteriori realtà inquietanti.

Il primo capitolo, A Quiet Place – Un posto tranquillo, è un film del 2018 diretto da John Krasinski, con protagonisti Emily Blunt e lo stesso Krasinski. Krasinski ha scritto la sceneggiatura con i coautori della storia Scott Beck e Bryan Woods. Negli Stati Uniti la pellicola è stata vietata ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti per la presenza di “immagini sanguinolente e terrore”. In Italia invece ai minori di 14 anni per l’edizione cinematografica, mentre il divieto manca nell’edizione home video.

A Quiet Place II è scritto e diretto da John Krasinski

Nel primo weekend di programmazione la pellicola si è posizionata al primo posto del botteghino statunitense con un incasso di 50 milioni di dollari, mentre in Italia si è posizionata al terzo posto con 400mila euro. La pellicola ha ricevuto pareri molto positivi, risultando uno degli horror più acclamati degli ultimi anni. A Quiet Place II è stato scritto e diretto da John Krasinski. Vedrà sul grande schermo la presenza di Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou e Cillian Murphy.