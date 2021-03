Anticipata l’uscita di A Quiet Place II

La Paramount ha anticipato la data di uscita di A Quiet Place Part II di diversi mesi, dal 17 settembre al 28 maggio. La notizia è arrivata dall’account Twitter della star, regista e scrittore John Krasinski. “Dicono sempre che le cose buone arrivano a coloro che aspettano”, ha scritto. “Beh … penso che abbiamo aspettato abbastanza a lungo. UN LUOGO TRANQUILLO PARTE II GIORNO DELLA MEMORIA.” Il film sta prendendo il posto precedentemente occupato da Fast and Furious 9, che la Universal ha spostato dal weekend del Memorial Day al 25 giugno. La Paramount ha anche spostato Infinite di Mark Wahlberg dal 28 maggio al 24 settembre.

They always say good things come to those who wait. Well… I think we’ve waited long enough.

A QUIET PLACE PART II

MEMORIAL DAY

La sinossi di A Quiet Place II

Questa la sinossi di A Quiet Place Part II: “La famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia”. Scritto e diretto da John Krasinski, A Quiet Place Part II è interpretato da Emily Blunt, Djimon Hounsou, Noah Jupe, Millicent Simmonds e Cillian Murphy. Il film uscirà nei cinema il 28 maggio 2021.

La Paramount è stata ispirata ad accelerare i piani di rilascio di “A Quiet Place Part II” per diversi motivi. Innanzitutto, la mossa consente allo studio e alla sua società madre, ViacomCBS, di iniziare prima a commercializzare il film come un’offerta vivace per la sua piattaforma di streaming appena rinominata, lanciata il 4 marzo. Con la finestra di 45 giorni, il sequel di “A Quiet Place ”dovrebbe essere presentato in anteprima su Paramount Plus a luglio.