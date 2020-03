A Sophie Turner manca Game of Thrones

Dopo la conclusione dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, molti membri del cast hanno palesato nostalgia riguardo i bei tempi trascorsi sul set dello show HBO. Tra questi Sophie Turner che, parlando con ELLE, ha spiegato che cosa le manca di più di quel periodo. Queste le sue parole: “Mi manca tutto. Mi manca davvero, profondamente, profondamente. Mi mancano i costumi. Il set, mi manca la sensazione che ho avuto quando sono andata sul set con il mio costume, ed è stato incredibilmente fortificante. Mi mancano le persone. Mi manca tutto. Ci tornerei in un attimo”, ha ammesso l’attrice.

Sophie Turner parla di Sansa

Lo scorso anno Sophie Turner aveva parlato della sua permanenza nella serie spiegando nel dettaglio l’impatto che ha avuto il ruolo sulla sua persona. Questo il suo pensiero: “Non l’ho accantonata affatto; è la sua capacità di recupero, la sua forza che porterò con me. Non mi sono mai più sentita potente come personaggio di com’ero con Sansa”. Esperienza unica: “Penso che resterà con me per il resto della mia vita. Ho trascorso anni formativi interpretando Sansa. Penso che se anche ci provassi, non potrei scrollarmela di dosso”.

Il Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D.B. Weiss. Trasmessa dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale via cavo HBO per otto stagioni e 73 episodi totali. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin. La serie racconta le avventure di molti personaggi ed è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos). Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del Re, dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni.