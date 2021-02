Aaron Eckhart sarà Gerald Ford nella serie The First Lady...

L'attore sarà protagonista nello show The First Lady. Scritto e prodotto da Aaron Cooley

Aaron Eckhart ha firmato per interpretare il presidente Gerald Ford nella prossima serie antologica della Showtime “The First Lady”. Precedentemente noto come “First Ladies”, lo spettacolo è descritto come una riformulazione della leadership americana, raccontata attraverso l’obiettivo delle donne nel cuore della Casa Bianca. Eckhart si unisce alle star della serie precedentemente annunciate Viola Davis e Michelle Pfeiffer, che interpreteranno rispettivamente Michelle Obama e Betty Ford. Variety ha riferito in esclusiva che Jayme Lawson e Kristine Froseth interpreteranno un giovane Obama e una giovane Ford, mentre nello show appariranno anche Pamela Adlon e Rhys Wakefield. La prima stagione della serie esplorerà anche la vita di Eleanor Roosevelt, con quel ruolo ancora da scegliere.

Fu l’unico a ricoprire la carica di vicepresidente e presidente

Gerald Ford Jr., star linebacker per l’Università del Michigan Wolverines, sposò Betty Bloomer Ford nel 1948 e servì come membro della Camera dei rappresentanti per 25 anni, ricoprendo il quinto seggio del distretto congressuale del Michigan dal 1949 al 1973. In seguito divenne l’unica persona a ricoprire sia la carica di vicepresidente che quella di presidente degli Stati Uniti senza essere eletta a nessuna delle due cariche dal collegio elettorale.

Aaron Eckhart, che rivedremo nei panni di Gerald Ford, è noto principalmente per i suoi ruoli cinematografici, avendo recitato in film come “The Core”, “The Dark Knight”, “Bleed for This”, “Thank You for Smoking” e “Erin Brockovich”. “The First Lady” segnerà il primo ruolo televisivo live-action della sua carriera, anche se sta prestando la sua voce al prossimo dramma animato della AMC “Pantheon”.

“The First Lady” è stato scritto e prodotto da Aaron Cooley. Davis è anche produttore esecutivo insieme a Julius Tennon e Andrew Wang di JuVee Productions. Cathy Schulman di Welle Entertainment è il produttore esecutivo insieme a Jeff Gaspin tramite Gaspin Media e Brad Kaplan di LINK Entertainment. Susanne Bier è legata alla produzione diretta ed esecutiva. Showtime e Lionsgate Television produrranno.