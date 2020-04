L’accesso ai parchi Disney potrebbe cambiare

Quale sarà l’effetto del nuovo Coronavirus sui parchi Disney? È una domanda che gli appassionati si pongono da giorni, concentrandosi soprattutto sull’aspetto economico. In questi giorni infatti queste iconiche location sono chiuse (come tantissime altre attività) e questo sul lungo periodo potrebbe portare a modifiche profonde nei progetti a esse legati. Tuttavia, ci sono anche altre cose che potrebbero cambiare quando riapriranno.

Bob Iger ipotizza la misurazione della febbre nei parchi Disney post-Coronavirus

A parlarne è stato Bob Iger, l’ex-CEO di The Walt Disney Company che ricopre tuttora il ruolo di Executive Chairman. Il dirigente ha spiegato come si stiano valutando già diverse opzioni sul futuro dei parchi a tema della compagnia, con la possibilità che si introducano nuove misure per limitarne l’accesso. Nello specifico, parla di possibili test sanitari all’ingresso, che Iger paragona ai controlli delle borse. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato:

“Una delle cose di cui stiamo già discutendo è che per riuscire a tornare a una qualche sorta di normalità, le persone dovranno sentirsi convinte della propria sicurezza. Una parte di questo potrebbe farlo l’eventuale arrivo di un vaccino, ma finché non lo abbiamo, il compito andrà semplicemente a maggiori controlli, maggiori restrizioni. Esattamente come ora facciamo dei controlli alle borse per chiunque entra nei nostri parchi, potrebbe succedere che a un certo punto dovremo introdurre una parte di questo processo, che misuri la febbre alle persone, per esempio“.

È giusto sottolineare come le parole di Iger non descrivano uno scenario necessariamente definito e certo. Al momento infatti è difficile fare delle previsioni concrete su come sarà il mondo una volta superata l’emergenza Coronavirus, non solo nei parchi Disney. Tuttavia sembra che la compagnia stia valutando anche questa possibilità.

Voi cosa ne pensate? Vi sentireste più sicuri da un eventuale controllo di questo tipo all’ingresso di parchi a tema e luoghi affollati?