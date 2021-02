Cancellate le nuove action figure di Cara Dune dopo il licenziamento?

Hasbro, il produttore della linea principale di giocattoli di Star Wars, avrebbe annullato gli ordini per una action figure in arrivo con Cara Dune, il personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian. La notizia arriva tramite Big Bad Toy Store, che ha inviato un’e-mail ai clienti che avevano preordinato per informarli della decisione. La mossa dopo la decisione della Disney di interrompere i legami con la Carano all’inizio di questa settimana. Il tutto dopo l’ultimo di una serie di post molto discussi sui social media.

Hasbro says bye bye Carano pic.twitter.com/gCpg05zoJt — KC Walsh – BLM (@TheComixKid) February 12, 2021

L’email inviata ai clienti

Di seguito il testo dell’e-mail inviata da Big Bad Toy Store ai suoi clienti. “Siamo stati informati da Hasbro che hanno annullato la produzione di Star Wars: The Black Series 6″ Cara Dune (The Mandalorian) e non eseguirà il nostro ordine”. Si legge inoltre: “Sfortunatamente, questo significa che dobbiamo annullare i nostri preordini per questo articolo. Ci scusiamo per l’inconveniente e apprezziamo molto la tua comprensione”. Alcuni fan sui social media si stanno già chiedendo se la cancellazione di merci accessorie come i giocattoli possa significare che Cara Dune sarà completamente cancellata dalla storia. Anche se è altrettanto probabile che la Disney debba pagare l’attrice per i diritti di somiglianza, e che non siano disposti a farlo. È anche possibile che i diritti di somiglianza e di merchandising siano stati incorporati nel suo contratto mandaloriano, che Disney ha annullato.

Gina Carano spiega il suo punto di vista sull’accaduto. “Il Daily Wire mi sta aiutando a realizzare uno dei miei sogni, ovvero quello di sviluppare e produrre il mio film” ha esordito l’attrice. In seguito la dura stoccata: “Ho gridato e la mia preghiera è stata esaudita. Invio un messaggio di speranza a tutti coloro che vivono nella paura di essere cancellati da questa mafia totalitaria”. Una decisione che non le è andata giù: “Ho appena iniziato ad usare la mia voce che ora è più libera che mai e spero che ispiri gli altri a fare lo stesso. Non possono cancellarci se non glielo permettiamo”.