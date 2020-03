Adam Driver ha salvato il compleanno del figlio di Ben Affleck

Il figlio di Ben Affleck è da sempre un grandissimo fan di Star Wars, in particolare del Kylo Ren di Adam Driver. L’attore ha di recente svelato un piccolo aneddoto sul compleanno del figlio letteralmente salvato da quest’ultimo. Affleck si trovava a Londra insieme a Driver e Matt Damon per le riprese del film The Last Duel, diretto da Ridley Scott quando ha chiesto una pausa dalle riprese per volare a Los Angeles dal figlio e festeggiare l’evento. “Sono un padre divorziato e mio figlio può trascorrere con me solo metà del suo tempo”, ha raccontato l’attore. Tutto era curato nei minimi dettagli: “Avevo preparato i regali. Tutto sarebbe stato spedito e io avrei ritirato i pacchi e sarei andato alla sua festa a sorpresa”.

All’arrivo a Los Angeles per Affleck ecco però l’amara sorpresa: “Ho chiesto: ‘Dove sono i regali?’ Al che lui mi ha risposto: ‘Beh, certamente non qui'”. E continua: “Così sarei dovuto andare alla festa di mio figlio senza alcun regalo per lui. Avvertivo una sensazione orribile, era come se stessi sprofondando”. Ma l’assistente gli rivela una grandiosa notizia: “‘Adam ti ha sentito parlare del compleanno di tuo figlio, così ha chiamato un tuo assistente e si è fatto dare il tuo indirizzo per spedire alcuni regali, card autografate e foto di Kylo Ren‘”.

Adam Driver e il video di auguri per il figlio di Affleck

Quando l’attore ha saputo del bel gesto di Adam Driver, si messo in contatto con lui e gli ha chiesto un’ultima gentilezza: registrare un video per suo figlio. Richiesta esaudita: “L’ho prima visto aprire tutti gli altri regali, e poi ho detto: ‘Sam, i miei regali non sono arrivati qui in tempo. Ma ho ricevuto un regalo da qualcuno che voleva davvero assicurarsi che tu ne avessi uno'”. La classica ciliegina sulla torta: “Lui mi ha chiesto di chi si trattasse e gli ho risposto: ‘Kylo Ren’. Ha scartato i regali mentre ho fatto partire il video di Adam. È stato un momento ricco di emozione”.