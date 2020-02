Adam Sandler rinnova l’accordo con Netflix per altri quattro film!

Netflix ha annunciato che il film di Adam Sandler, Uncut Gems, uscirà sulla piattaforma streaming nei mercati internazionali. Inoltre è stato rinnovato l’accordo con l’attore e la sua casa di produzione Happy Madison Productions per altri quattro film. L’accordo iniziato nel 2015 prevedeva quattro pellicole. Parliamo di The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler e Matrimonio a Long Island.

Da annoverare anche il film Murder Mystery, che ha riscosso un grandissimo successo. Ad oggi è in lavorazione Hubie Halloween, film che vede protagonisti Sandler, Kevin James, Julie Bowen. Oltre a Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal. Questo fa parte dell’accordo attuale, mentre sugli altri quattro film non abbiamo indiscrezioni.

Ted Sarandos molto soddisfatto per il nuovo accordo

Ted Sarandos, capo dei contenuti di Netflix, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo accordo. Queste le sue parole: “Che lo conosciate come Sandman, Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o semplicemente Adam, una cosa è certa: i nostri utenti non ne hanno mai abbastanza”. Per poi aggiungere: “Amano le sue storie e il suo umorismo, come abbiamo visto in Murder Mystery”. Infine: “Quindi non potrei essere più entusiasta di annunciare l’estensione del nostro accordo con Adam e il team Happy Madison per generare con noi altre risate in giro per il mondo”.

Ricordiamo che Adam Sandler ha sempre diviso la critica con i suoi film. Basti pensare a Jack e Jill ed altre pellicola che lo hanno portato al secondo posto per numero di vittorie e candidature ai Razzie Award, in entrambi i casi secondo solo a Sylvester Stallone. Il suo ruolo in film drammatici come Ubriaco d’amore, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Reign Over Me, Funny People, The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi è stato invece acclamato. Con Diamanti Grezzi ha sfiorato la vittoria dell’Oscar.