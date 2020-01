Adidas lancia la campagna Change Is a Team Sport

Fin dalle sue origini Superstar, la storica scarpa di Adidas, è dedicata a tutte le persone che non hanno paura di dire quello che pensano e che vogliono fare la differenza. Da sempre la sua silhouette della scarpa, ormai iconico marchio del suo modello, è approdata ai piedi di team e crew capaci di influenzare le tendenze culturali in ogni parte del mondo. Dopo aver cambiato il gioco sul campo 50 anni fa, oggi Superstar con Adidas Originals lancia Change Is a Team Sport per abbattere confini e superare limiti.

Adidas Originale, ‘Change Is a Team Sport’ celebra l’eredità di Superstar

Nel 2020 Adidas Originals utilizzerà la potenza del lavoro di squadra per realizzare una serie di iniziative, con l’obiettivo di ispirare un cambiamento positivo nelle comunità locali di tutto il mondo.

Riunendo insieme vari nomi estrapolati dal mondo della musica, della moda, dello sport e dell’arte, Adidas Originalsvuole dimostrare come il cambiamento non possa avvenire da solo. La campagna Change Is a Team Sport viene lanciata con un film diretto e interpretato da Jonah Hill (The wolf of Wall Street; Facciamola finita) , in compagnia di un cast composto dalla famiglia di creator Adidas. ‘Il film segue la skater Jenn Soto mentre percorre un edificio in cui i creator di diverse discipline e diverse generazioni si riuniscono per collaborare insieme e sottolineare come sia il lavoro di squadra a promuovere un cambiamento significativo’. Con protagonisti come Pharrell Williams, Pogba, Ninja, Jonah Hill, Kerwin Frost, Blackpink, Yara Shahidi, Anitta, Jenn Soto, Mariah Duran, Mark Gonzales, Blondey, Tyshawn Jones, Liz Cambage, Nigo, Jackson Wang, Chris Severn, Mette Towley, Tracy McGrady e Anna Isoniemi, il film dà vita a un messaggio innegabile: Change Is a Team Sport.

“Non esiste conoscenza senza la generazione precedente che l’ha creata per prima.’ Commenta Hill “E non c’è cambiamento o avanzamento senza la nuova generazione. Se queste due generazioni si uniscono, si crea la carica atomica per un’arte e una creatività eccezionali.”

In Italia, il progetto Change Is a Team Sport prenderà vita insieme ad una delle figure più rilevanti della scena musicale italiana, Sfera Ebbasta. Insieme ad Adidas e con il supporto di Indie Pride e Cross Radio, verrà realizzato uno studio di registrazione a Cinisello Balsamo per offrire ai giovani la possibilità di guardare il proprio futuro da una nuova prospettiva, perché il cambiamento è un gioco di squadra.