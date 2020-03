Adotta una libreria per superare la quarantena

Negli ultimi anni abbiamo spesso ricevuto la triste notizia della chiusura di librerie, soprattutto indipendenti. Si tratta di un momento non semplice per questo campo e la situazione attuale, che sta mettendo in ginocchio tanti settori, non è certo di aiuto. Per cercare di invertire il trend arriva l’iniziativa Adotta una libreria, lanciata da Eris Edizioni e supportata da Canicola in questi giorni.

Adotta una libreria per aiutarla a non chiudere

Di cosa si tratta? Come ha spiegato Eris Edizioni, si tratta un progetto di supporto ai negozi, destinato a offrire loro un contributo economico per resistere durante questa crisi. Non potendo uscire di casa infatti moltissimi lettori si stanno rivolgendo al fumetto digitale dagli shop online delle case editrici. Questo però taglia completamente le librerie dalla filiera e rischia di impattare significativamente sui loro futuri guadagni. Per questo, alcuni editori hanno deciso di fornire loro il proprio sostegno.

Come funziona di preciso? Fondamentalmente ogni giorno una casa editrice ‘adotta’ appunto una libreria (o fumetteria o altri esercizi simili), seguendo un calendario preciso. Per ogni acquisto fatto sul sito dell’editore, il negozio riceverà gli stessi contributi che incasserebbe se avesse fatto la vendita in prima persona. A occuparsi poi della logistica e spedizioni sarà la casa editrice.

Canicola nello specifico non avrà spese di spedizione per gli ordini sopra i 35€, ma anzi aggiungerà un volume spillato e un set di 4 cartoline di Yoshiharu Tsuge o Michelangelo Setola.

Di seguito potete trovare il calendario completo di Canicola per questa iniziativa:

25 marzo: Risma Bookshop, Roma

26 marzo: Piccolo blu, Rovereto

27 marzo: Giufà, Roma

28 marzo: Spazio B**K, Milano

29 marzo: Belleville Comics, Torino

30 marzo: Modo infoshop, Bologna

31 marzo: Spine bookstore, Bari

1 aprile: Volume Dischi e Libri. Milano

2 aprile: Il Castello di Carta, Vignola

3 aprile: Marco Polo, Venezia

E voi, siete pronti a dare il vostro aiuto e adottare una libreria?