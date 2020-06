Adventure Time: ecco i primi minuti del nuovo episodio su BMO

Niki Yang torna come la voce di BMO per questo speciale mentre Adam Muto come showrunner

Adventure Time: Distant Lands è un revival dell’amatissima serie Cartoon Network, composta da quattro episodi separati della durata di un’ora, il primo dei quali andrà in onda il 25 giugno su HBO Max. È stato rilasciato un video di quattro minuti del primo episodio, incentrato su BMO. Nella breve clip, BMO sta viaggiando attraverso lo spazio in una nave, strimpellando una canzone con la sua chitarra con l’intento di godersi la vita. Un incontro alieno però lo sconvolge letteralmente. Niki Yang torna come la voce di BMO per questo speciale mentre Adam Muto come showrunner.

Ecco il video:

Non sono state fissate le date per gli altri tre episodi, ma il prossimo, Obsidian, vedrà la presenza di Princess Bubblegum e Marceline ed esplorerà la loro relazione. L’episodio finale vedrà invece Finn e Jake protagonisti in un’altra avventura. Sarah Aubrey, head of original content per HBO Max, ha commentato la notizia lo scorso anno. Queste le sue parole: “Il mondo incantato di Adventure Time ha catturato spettatori e critici, mentre Finn e Jake correggevano torti e affrontavano il male. L’aggiunta di questi speciali alla lineup di HBO Max kids and family farà dire ai bambini in tutto il mondo ‘Slam-bam-in-a-can!’“.

Adventure Time, nascita e curiosità

Adventure Time (noto anche come Adventure Time with Finn & Jake per il merchandise correlato) è una serie animata statunitense, creata da Pendleton Ward nel 2010 per Cartoon Network. Trae ispirazione da una grande varietà di fonti, tra cui il gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons e alcuni videogiochi. Inizialmente l’animazione veniva realizzata totalmente a mano e, poiché ogni episodio richiedeva circa otto-nove mesi per essere completato, venivano elaborati più episodi contemporaneamente. Il 2018 è uscito un episodio crossover bonus a tema Minecraft, intitolato Diamonds and Lemons, in collaborazione con la Mojang. Secondo Adam Muto, esso sarebbe stato prodotto separatamente dalla stagione principale.