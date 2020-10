La serie tv Adventure Time compie 10 anni: arriva uno speciale di 4 episodi

In arrivo su Cartoon Network (Canale 607 di Sky) in Prima TV “ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS“, uno speciale di quattro episodi dedicato alla serie animata più fantasiosa ed epica di sempre. Appuntamento con il primo episodio, che vedrà protagonista il robot BMO, sabato 31 ottobre alle 20.30. La serie cult Adventure Time compie 10 anni e festeggia con un imperdibile speciale in Prima TV assoluta. Appuntamento su Cartoon Network (Canale 607 di Sky) con “ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS”, uno speciale composto da quattro episodi dedicato alla serie animata più fantasiosa ed epica di sempre.

Il primo episodio, che vedrà protagonista l’irresistibile robot BMO, andrà in onda sabato 31 ottobre alle 20.30 in Prima TV assoluta. Un viaggio inedito e affascinante attraverso gli angoli remoti del celebre universo fiabesco e fantascientifico creato da Pendleton Ward, che segnerà il ritorno nella surreale Terra di Ooo in compagnia dei protagonisti più amati e di nuovi personaggi.

Nel primo episodio protagonista BMO

Nel primo episodio di questo imperdibile speciale vedremo protagonista BMO, l’irresistibile robot con l’aspetto di una console per videogiochi. Durante la rotta verso Marte verrà risucchiato in un buco nero e precipiterà in un mondo alieno sconosciuto. Su questa terra lontana, BMO entrerà in contatto con razze aliene sconosciute, in lotta a causa della diminuzione delle risorse. Nei prossimi mesi debutteranno sul piccolo schermo anche gli altri tre episodi dello speciale “Adventure Time: Distant Lands”, e vedranno protagonisti la vampira Marceline e la principessa Gommarosa in viaggio verso il Glass Kingdom, gli inseparabili Finn e Jake che vivranno l’avventura più importante della loro vita, e il diligente servitore Maggiormenta alle prese con una scuola di magia.

La prima stagione di Adventure Time debutta sul piccolo schermo negli Stati Uniti il 5 aprile 2010. Mentre in Italia è andata in onda per la prima volta dall’8 gennaio 2011. Definita dal New York Times “una delle meraviglie artistiche dell’ultimo decennio”, Adventure Time è stata una autentica fucina di talenti. All’interno della quale si sono formati alcuni dei creativi di punta dei Cartoon Network Studios. Tra cui Rebecca Sugar (Steven Universe), Ian Jones-Quartey (OK K.O.), Patrick McHale (Over the Garden Wall). Oltre a Nick Jennings (The Powerpuff Girls) e Julia Pott (Summer Camp Island).