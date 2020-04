Agents of S.H.I.E.L.D. avrà un crossover con Agent Carter

Nella settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ci sarà un crossover con la serie Agent Carter. Lo show si appresta a giungere alla conclusione con la partenza degli ultimi episodi prevista il 27 maggio su ABC. Due giorni fa è arrivato anche un primo teaser della nuova stagione. Protagonista è il redivivo Phil Coulson che torna in un’ulteriore versione, come abbiamo potuto vedere nel misterioso finale della sesta stagione. L’ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. è pronto ad aiutare i suoi alleati ancora una volta, accompagnandoli in quella che sembra essere (almeno in parte) una grande avventura nel passato. Agents of S.H.I.E.L.D. è stato il primo show in live-action a legarsi all’universo cinematografico Marvel.

Clark Gregg comunica il crossover

Clark Gregg, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha comunicato la notizia del crossover ai propri fan: “Felice di poter finalmente rivelare che i viaggiatori del tempo in Agents of Shield 7 incroceranno il loro cammino con il pericoloso e affascianante Agente Sousa, interpretato dall’ugualmente affascinante e quasi altrettanto pericoloso Enver Gjokaj”. Quando fu annunciato il suo ritorno, Gjokaj ammise in un’intervista di esserne sorpreso: “Non lo avrei mai previsto. Non era nella mia testa. Neanche lontanamente”. Una vera e propria sorpresa: “Certo, sarei stato elettrizzato in qualsiasi altro momento per un ritorno di Sousa, ma come attore non hai purtroppo molto tempo per queste cose. Devi passare sempre al prossimo progetto”.

Ricordiamo che Marvel’s Agent Carter, nota semplicemente come Agent Carter, è una serie televisiva statunitense creata da Christopher Markus e Stephen McFeely per la ABC, basata sull’omonimo cortometraggio dei Marvel Studios. Ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Captain America – Il primo Vendicatore, la serie è prodotta dalla Marvel Television, ABC Studios, F&B Fazekas & Butters; Tara Butters, Michele Fazekas e Chris Dingess sono gli showrunner. La serie ha come protagonista Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter.