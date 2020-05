Patton Oswalt tornerà per l’ultima stagione di Agents of SHIELD della Marvel. L’attore ha interpretato l’agente Eric Koenig nella prima stagione, ucciso da Grant Ward. È poi tornato nel finale con un altro ruolo, il gemello Billy Koenig. Infine nelle vesti degli altri gemelli – l’agente Sam e il poeta slam Thurston – nella quarta stagione. La Marvel Television non ha rivelato chi sia il nuovo personaggio di Oswalt, ma è molto probabile che sia ancora legato ai fratelli Koenig.

L’ultima stagione di Agents of SHIELD riprende dove era stata interrotta l’ultima. Clark Gregg torna come Phil Coulson, ma questa volta è un LMD. Lui e il resto del team Agents of SHIELD tornano indietro nel tempo fino al 1931 per salvare l’Hydra. La nuova stagione sarà caratterizzata da un crossover con l’altra serie Marvel della ABC, Agent Carter.

Chloe Bennet parla dell’ultima stagione

Chloe Bennet, a DigitalSpy, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ultima stagione. L’attrice ha svelato: “Posso dire che siamo tornati indietro nel tempo, quindi l’ obiettivo è tornare a dove eravamo. Questo significa viaggiare attraverso un sacco di periodi di tempo diversi e chissà chi vediamo sulla via del ritorno”. L’ex-direttore dello Agents of SHIELD è pronto ad aiutare i suoi alleati ancora una volta, accompagnandoli in quella che sembra essere (almeno in parte) una grande avventura nel passato.

Ricordiamo che Agents of S.H.I.E.L.D. è stato il primo show in live-action a legarsi all’universo cinematografico Marvel. La serie vede come protagonisti Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agent Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons). Inoltre nel cast troviamo: Henry Simmons (Agent Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez), John Hannah (Holden Radcliffe), Adrianne Palicki (Bobbi Morse), Brett Dalton (Grant Ward), Luke Mitchell (Lincoln Campbell), e Nick Blood (Lance Hunter).