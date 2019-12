Agents of SHIELD: prima immagine dalla stagione 7

La prima foto della settima ed ultima stagione di Agents of SHIELD, in arrivo nell’estate del 2020 su ABC, è stata pubblicata da TvLine. L’immagine ci porta indietro nel tempo, nel 1930, e vede protagonisti Coulson in versione Life Model Decoy (Clark Gregg), Daisy, Mack e Deke (Chloe Bennet, Henry Simmons, Jeff Ward). Tutti hanno dei vestiti indicati per l’epoca in cui si trovano mentre camminano in una strada di New York.

Agents of SHIELD 7: parla Jed Whedon

Il co-showrunner Jed Whedon a TVLine ha spiegato come: “La missione finale del nostro team è quella di preservare la storia che tutti conoscono e amano nella nostra serie”. Tutto ciò è anche una grande opportunità: “Per noi è un modo per rivedere tutto ciò che abbiamo fatto, ragionare sulla storia dello SHIELD e condurre la serie verso il suo capitolo conclusivo”.

La prossima estate uscirà la settima ed ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D (QUI IL TRAILER), che sarà composta da 13 episodi. La serie vede come protagonisti Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agent Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons). Inoltre nel cast troviamo: Henry Simmons (Agent Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez), John Hannah (Holden Radcliffe), Adrianne Palicki (Bobbi Morse), Brett Dalton (Grant Ward), Luke Mitchell (Lincoln Campbell), e Nick Blood (Lance Hunter).

Agents of SHIELD è co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb & Jim Chory di Marvel Television. Ricordiamo che Agents of S.H.I.E.L.D., è una serie televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Il compositore della colonna sonora è Bear McCreary, già autore delle musiche di serie TV quali Battlestar Galactica e The Walking Dead.