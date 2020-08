Aggretsuko: ecco il trailer della stagione 3

Il panda rosso Aggretsuko farà ritorno su Netflix il 27 agosto. Per l’occasione il colosso dello streaming ha pubblicato il trailer della terza stagione.

Retsuko è un panda rosso antropomorfo, single e di 25 anni, che lavora nel reparto contabilità di una società commerciale giapponese. Retsuko, dopo aver affrontato giornate stressanti causate da colleghi fastidiosi e superiori arroganti, riesce a sfogarsi ogni sera al karaoke bar cantando death metal. Dopo cinque anni di lavoro quotidiano, i suoi rapporti con i vari colleghi iniziano a mutare insieme alla personalità del panda.

La serie è un anime di genere musical

Aggretsuko o Aggressive Retsuko è una serie anime di genere musical e commedia basata sull’omonimo personaggio creato da “Yeti” per la compagnia di mascotte Sanrio. Il personaggio è apparso per la prima volta in una serie di cortometraggi animati di Fanworks trasmessi da TBS tra aprile 2016 e marzo 2018. Un ONA è stato lanciato in tutto il mondo su Netflix nell’aprile 2018.

Tra i personaggi principali troviamo il Direttore Ton. Doppiato da: Souta Arai (ed. giapponese), Matteo Brusamonti (ed. italiana) Il direttore del dipartimento contabilità con aspetto di maiale, che crea costantemente a Retsuko situazioni difficili attraverso il sessismo sfacciato o l’eccessivo lavoro. Trascorre la maggior parte del suo tempo a praticare il golf invece di lavorare, anche se ha dimostrato di essere un ragioniere incredibile e a volte dà buoni consigli.

Altro personaggio principale è Fenneko. Doppiata da: Rina Inoue (ed. giapponese), Jenny De Cesarei (1ª stagione e speciale di Natale) – Ludovica De Caro (2ª stagione) (ed. italiana). Collega di Retsuko, è un fennec e anche la sua amica più vicina in ufficio. Altamente percettiva e perspicace, è in grado di dedurre lo stato mentale di chiunque attraverso la semplice osservazione delle loro abitudini e deviazioni da esse. Ha una risata molto particolare e monotona. Ha anche la possibilità di scansionare ed analizzare i social network di chiunque.