Ahmed Best è pronto a tornare come Jar Jar Binks...

I fan hanno visto l’ultima performance di Jar Jar Binks, interpretato da Ahmed Best, in Star Wars: La vendetta dei Sith del 2005. Al momento non ci sono piani annunciati per il possibile ritorno del personaggio, ma l’attore ha affermato che sarebbe felice di interpretarlo nuovamente. “Ritornerei come #jarjarbinks ma dipende molto dalla storia”, ha twittato infatti quando un fan ha chiesto di un possibile ritorno.

I would return as #jarjarbinks but it really depends on the story. https://t.co/5sjTdsdV0X — Ahmed BEst (@ahmedbest) June 5, 2020

Ahmed Best, le critiche e il momento di crisi

Il suo personaggio, sin dalla prima apparizione in La Minaccia Fantasma del 1999, si è dimostrato piuttosto controverso. I fan non hanno manifestato nell’immediato una grossa stima, anzi gli hanno addossato la colpa di una trilogia che inizialmente non aveva conquistato per intero il pubblico. Ahmed Best rimase colpito dalle critiche tanto che, di recente, ha ammesso che la reazione dei fan non solo gli rovinò la carriera, ma che lo spinse addirittura a prendere in considerazione il suicidio. Nel corso del tempo la situazione è nettamente migliorata.

Ricordiamo che Jar Jar Binks è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari, visto nella trilogia prequel dei film. Compare per la prima volta nel film La minaccia fantasma, e in L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith ma con un ruolo minore. Il personaggio compare anche nella serie televisiva The Clone Wars. Il ruolo primario di Jar Jar ne La minaccia fantasma è stato quello di dare un intermezzo comico per il pubblico.

Dopo l’uscita del film, il personaggio è stato accolto in modo negativo da critica e pubblico. Per il ruolo di Jar Jar Binks, Best ricevette un Razzie Award al peggior attore non protagonista nel 1999, e una nomination allo stesso premio nel 2002. Best riprenderà il personaggio di Jar Jar Binks nei due film successivi.