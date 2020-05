Nuovi rumor su uno show Disney+ su Ahsoka Tano

Ahsoka Tano potrebbe essere presto protagonista di uno show tutto suo su Disney+. Questo è quello che sostengono i nuovi rumor circolati nelle ultime ore in merito all’apprezzato personaggio di Star Wars. Voci che non sembrano particolarmente irrealizzabili, visti e considerati gli eventi e le altre informazioni trapelate negli ultimi mesi.

Ahsoka Tano avrà uno show su Disney+

In questo momento non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia il noto insider Daniel RPK ha riportato sul suo profilo Patreon (come rivela ComicBookResources)dove raccoglie gli scoop più importanti che riesce a ottenere che: “Uno show di qualche tipo su Ahsoka Tano è in sviluppo per Disney+“.

Come sempre in questi casi, ci teniamo a ricordare che non si tratta di una notizia ufficiale. Questo significa che, nonostante la fonte si sia dimostrata piuttosto affidabile in passato, è possibile che non ci sia un fondo di verità dietro questo rumor. Non solo, ma a giudicare dalle poche informazioni diffuse dall’autore è probabile che il progetto sia ancora alle primissime fasi. Non è da escludere quindi che i piani possano subire cambiamenti ulteriori prima di arrivare a concretezza.

Tuttavia, questa notizia non nasce completamente dal nulla. Ahsoka Tano, uno dei personaggi principali delle serie animate legate all’universo di Star Wars è recentemente tornata in auge grazie alla conclusione di Star Wars: The Clone Wars. Inoltre pare che il personaggio sia pronto a fare il proprio debutto in live-action, con Rosario Dawson chiamata a interpretarla nella seconda stagione di The Mandalorian.

Proprio in merito a quest’ultima, sembra che il suo contratto preveda già possibili altre apparizioni in altri show. Sarebbe una conferma del fatto che ci sono grandi piani per la Jedi nel futuro e uno show su Disney+ dedicato ad Ahsoka Tano sarebbe uno di questi.

Voi cosa ne pensate? Sareste curiosi di vedere Ahsoka in un’avventura tutta sua?