Ahsoka Tano in The Mandalorian, il commento della doppiatrice

La notizia di Rosario Dawson pronta a vestire i panni Ahsoka Tano per la seconda stagione di The Mandalorian ha entusiasmato i fan della serie. Diversi appassionati avrebbero tuttavia voluto al suo posto la doppiatrice del personaggio animato, Ashley Eckstein. Proprio quest’ultima, intervenuta al ComicBook Nation Podcast per parlare del suo nuovo libro per bambini di Star Wars, si è esposta anche sulla questione. Queste le sue dichiarazioni: “Ahsoka è sempre qualcosa di più grande di me, e sono sempre stata molto esplicita sul fatto che sono un membro di un team di persone che dà vita ad Ahsoka”. E ancora: “Tutto è iniziato con George Lucas e Dave Filoni, che hanno creato Ahsoka”.

La speranza di Eckstein sta nel vedere Ahsoka risplendere sempre di più: “Fortunatamente sono stata in grado di aiutare ad originare il suo personaggio, mi è stato permesso di portare il mio cuore, l’anima, la personalità e la saggezza a questo personaggio, insieme a Joel Aron che illuminava sempre Ahsoka magnificamente e gli animatori che l’animavano allo stesso modo”. Per Eckstein si tratta di qualcosa di speciale: “E Kevin Kiner le ha dato la musica più bella. Ahsoka è letteralmente parte del mio cuore e della mia anima”.

Chi è Ahsoka Tano

Ahsoka Tano è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari. Compare per la prima volta nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi essere confermata anche nella serie omonima. È apparsa in seguito in altre serie animate come Star Wars Rebels e Star Wars: Forces of Destiny. Nella versione originale del film e delle serie televisive il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein, mentre ad interpretarla in The Mandalorian è Rosario Dawson. Inoltre è protagonista del romanzo del nuovo canone Ahsoka, uscito nel 2016.