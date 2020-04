Ahsoka Tano non sarà solo in The Mandalorian?

Qualche giorno fa è arrivata una notizia che ha lasciato a bocca aperta i più appassionati di Star Wars. Rosario Dawson è infatti entrata nel cast della seconda stagione di The Mandalorian, nel ruolo di Ahsoka Tano. Da lungo tempo gli appassionati sostenevano la scelta dell’attrice per un debutto del personaggio in live-action e finalmente sono stati accontentati. Ora però spunta la possibilità che si andrà oltre il fortunato show di Jon Favreau.

Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano anche in altri show?

Per il momento si tratta solamente di un rumor, ma pare che il contratto dell’attrice per la parte non si limiti a The Mandalorian. Stando alle indiscrezioni trapelate infatti, nell’accordo è già prevista la possibilità che Dawson compaia in più serie, tutte legate all’universo di Star Wars. E questo chiaramente ha mandato in fibrillazione gli appassionati della saga.

È quindi possibile che Ahsoka torni anche negli altri show che debutteranno su Disney+, a partire ovviamente da quelli dedicati a Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, il cui sviluppo è già confermato da tempo. Oppure è possibile che il ritorno del personaggio sia in progetti differenti, che non sono ancora usciti dagli uffici di Lucasfilm.

Viaggiando con la fantasia (e con le speranze di tantissimi appassionati) si potrebbe addirittura ipotizzare uno show che la vede come principale protagonista. Non è da escludere infatti che l’apparizione di Ahsoka Tano in The Mandalorian possa fungere da test per un eventuale progetto del genere. La popolarità del personaggio e della sua attrice potrebbero essere sufficienti per una serie simile e gli spettatori di The Clone Wars ne sarebbero entusiasti.

Al momento comunque è giusto ricordare che non c’è nulla di ufficiale e gli stessi dettagli sul contratto dell’attrice sono ancora dei rumor. Tuttavia l’idea che grandi progetti attendano la Ahsoka Tano di Rosario Dawson è affascinante. E voi, cosa ne pensate?