Aladdin 2: il sequel è ufficialmente in sviluppo

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno dal remake live-action di Aladdin, la Disney ha ufficialmente messo in produzione un sequel. Lo show sarà scritto da John Gatins e Andrea Berloff e, secondo le fonti, è già in fase di sviluppo. Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il film del 2019, torneranno a bordo attraverso il loro banner Rideback, con la produzione esecutiva affidata a Ryan Halprin.

Ad oggi non sappiamo se il regista Guy Ritchie tornerà, né quale sarà il cast. I produttori, quasi certamente, proveranno a riportare in scena le star di Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott. Il portale variety conferma infine che il film sarà un’uscita cinematografica, e non un titolo destinato al palinsesto Disney+. Per quest’ultimo arriverà uno spin-off sul principe Anders.

Ricordiamo che Aladdin è un film fantasy statunitense del 2019 diretto da Guy Ritchie, che ha co-sceneggiato la sceneggiatura con John August. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1992, basato sull’omonimo racconto de Le mille e una notte. Il film vede come attori Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad e Billy Magnussen. La trama segue Aladdin, un ladro di strada, mentre si innamora della principessa Jasmine, fa amicizia con un Genio che concede i tre desideri e combatte il malvagio Jafar.

Incassi importanti per Aladdin

Le riprese principali di Aladdin iniziarono a settembre ai Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra, e riprese anche nel deserto del Wadi Rum in Giordania, e durarono fino al gennaio 2018. È stato distribuito in Italia il 22 maggio 2019, negli Stati Uniti il 24 maggio e ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il terzo film di maggior incasso del 2019. Numeri che certificano il successo dello show.