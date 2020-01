Aladdin a teatro: Matthew Pomeroy sposerà Natasha Lamb

È proprio vero che le fiabe a volte non si discostano troppo dalla realtà. I due attori protagonisti dello spettacolo teatrale Aladdin, Matthew Pomeroy e Natasha Lamb, ne sono un chiaro esempio.

Infatti, durante una messa in scena della versione teatrale della celebre fiaba Disney, Matthew Pomeroy, Aladdin nell’omonimo spettacolo, ha chiesto alla propria fidanzata Natasha Lamb, anch’essa attrice, di sposarlo. Dopo qualche attimo di smarrimento, lei ha detto sì.

Il momento è stato filmato e in seguito condiviso in rete dal profilo Twitter della stessa venue, @demonthforthall. Ecco qua il video della proposta di matrimonio:

La proposta di matrimonio sul palco: tra fiaba e realtà

“Negli ultimi cinque anni mi hai cambiato la vita” dice Pomeroy, sul palco del teatro, “Sei la persona più gentile e premurosa. Tash, ti amo con tutto il mio cuore. Se la mia migliore amica e, se me lo permetti, vorrei passare con te il resto della mia vita.”

L’attore ha poi riferito alla BBC di essere stato più nervoso che mai, e di aver fatto in modo che anche i genitori assistessero alla scena.

“È stato spaventoso. Non avevo pensato dove mettere l’anello dopo il cambio del costume per il finale e non avevo le tasche. Una volta inchinato ho pensato che sarebbe caduto.”

Invece, per quanto riguarda Natasha Lamb, Jasmine nello spettacolo, l’attrice si è detta più contenta che mai. Mentre alcuni potrebbero non desiderare una proposta come questa, lei ha rivelato che Matthew Pomeroy non avrebbe potuto scegliere un posto migliore.

Ha confessato: “Io e lui trascorriamo ogni giorno della nostra vita assieme sul palco e sarà ancora così per molto tempo. È stato tutto un po’ confuso, sono contenta che il momento sia stato filmato così da potermelo rivedere. Non avevo alcuna idea di ciò che [Matthew] avrebbe fatto, è stato davvero incredibile.”