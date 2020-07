L’adattamento teatrale di Aladdin di Disney potrebbe essere disponibile su Disney+ a breve stando ad un recente rapporto. Il musical era originariamente programmato per essere trasmesso all’inizio di quest’anno, prima che la Disney accelerasse l’uscita di Hamilton sul suo servizio di streaming. Il rapporto suggerisce che Aladdin sarà ora rilasciato su Disney+ verso la fine del 2020. I teatri di Broadway di New York sono chiusi da marzo a causa delle restrizioni poste in atto per combattere la pandemia del coronavirus. Un rappresentante Disney ha confermato che i dettagli relativi ad Aladdin saranno resi noti nel prossimo futuro.

Il film è stato rilasciato nel 1992

Il film Aladdin della Disney è stato rilasciato il 25 novembre 1992 e, insieme a molte versioni dell’era rinascimentale Disney, è uno dei film animati di maggior successo ed è stato adattato numerose volte sul palco e sul grande schermo. La versione musicale del palcoscenico di Aladdin è stata aperta a Broadway il 26 febbraio 2014 e la produzione londinese è stata inaugurata nel West End il 15 giugno 2016. Un adattamento cinematografico dal vivo è stato rilasciato il 24 maggio 2019.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno dal remake live-action di Aladdin, la Disney ha ufficialmente messo in produzione un sequel. Lo show sarà scritto da John Gatins e Andrea Berloff e, secondo le fonti, è già in fase di sviluppo. Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il film del 2019, torneranno a bordo attraverso il loro banner Rideback, con la produzione esecutiva affidata a Ryan Halprin. Ad oggi non sappiamo se il regista Guy Ritchie tornerà, né quale sarà il cast. I produttori, quasi certamente, proveranno a riportare in scena le star di Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott. Il portale variety conferma infine che il film sarà un’uscita cinematografica, e non un titolo destinato al palinsesto Disney+. Per quest’ultimo arriverà uno spin-off sul principe Anders.