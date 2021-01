La Nazionale Italiana Cantanti arriva sull’album Calciatori 2021 Panini

Sullo storico album Calciatori Panini nel 2021 sbarca una squadra senza eguali: la Nazionale Italiana Cantanti. Due pagine dedicati alla nazionale di artisti, da 40 anni impegnata in progetti di solidarietà . E in prestazione sportive che ci ricordano che, prima di tutto, il calcio è uno sport davvero divertente.

La Nazionale Cantanti arriva sull’album Calciatori 2021 Panini

Per celebrare il 40° anniversario della NIC e il 60° della raccolta di figurine più amata d’Italia, sull’album arrivano due pagine speciali con 28 immagini dei cantanti calciatori. Ma non solo: Panini sostiene anche i progetti di solidarietà della Nazionale Cantanti, a favore di Fondazione Cesvi per Scena Unita, Istituto Serafico e Sostegno 70.

La Nazionale Cantante, storia di sport e solidarietà

La Nazionale Italiana Cantanti non ha paragoni nel mondo. Sebbene la fondazione ufficiale sia del 1981, l’idea nasce nel ’69. Il celeberrimo autore Mogol volveva aiutare un amico ad acquistare un’ambulanza della Croce Verde, che si era guastata. Invece di un concerto, Mogol decise di organizzare una partita di calcio con Lucio Battisti e Gianni Morandi.

Morandi spiega: “E’ un grande piacere per noi della Nazionale Italiana Cantanti essere inseriti nell’album delle figurine Panini ‘Calciatori 2021’, insieme a tutti i calciatori e ai campioni delle squadre di calcio italiane professioniste, ancor di più perché quest’anno festeggiamo i quarant’anni della nostra storia. Fu proprio nel 1981 che, da un’idea di Giulio Mogol, nacque una squadra di cantanti calciatori, che ha disputato da allora più di 600 partite e ha raccolto oltre 100 milioni di euro devoluti totalmente a progetti di solidarietà. Grazie quindi agli amici della Panini che ci onorano della loro attenzione”.

Nell’album, su due pagine, trovate: Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Paolo Belli, Mattia Briga, Paolo Vallesi, Alex Britti, Ermal Meta, Salmo, Bob Sinclar, Alberto Urso, Shade, Neri Marcorè, Boosta, Bugo, Rocco Hunt, Niccolò Fabi, Clementino, Tony Effe e Fede (di Benji & Fede). Sull’album sono anche stampate le immagini in figurina di Marco Masini, direttore tecnico della squadra, e di altri 5 artisti in rosa: Moreno, Boro Boro, Valerio Mazzei, Marco Filadelfia e Damante.

L’album Calciatori 2021 di Panini è in edicola

La raccolta di figurine è ricominciata. Nei giorni scorsi infatti è arrivato l’album in formato grande da 132 pagine. Potete incollare fino a 748 figurine, con tantissime novità per questo 60° anniversario. Infatti trovate il Top Team Panini 60 e la Panini Più Amata, con figurine storiche scelte dai collezionisti. E poi tutte e 60 le copertine dello storico album. Senza dimenticarsi della Nazionale Italiana Cantanti, un pizzico di solidarietà in questa nuova collezione.

“Siamo molto orgogliosi di avere avuto la possibilità di collaborare con la Nazionale Italiana Cantanti“, dice Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “La loro attività come ‘calciatori’ e le finalità benefiche che hanno perseguito negli anni, e che sono collegate anche a questa iniziativa, danno loro pieno titolo per l’ingresso in una collezione speciale come ‘Calciatori 2021’ che, ne siamo convinti, diverrà sempre più ricercata nel tempo”.

Potete acquistare l’album in tutte le edicole e scoprire la collezione sul sito ufficiale Panini. Un’azienda storica in Italia, che oltre alle figurine stampa dal ’94 i fumetti Marvel e dall’anno scorso anche quelli DC.