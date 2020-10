Alec Baldwin difende lo sketch su Trump al SNL

Il Saturday Night Live della NBC ha dato il via alla sua 46esima stagione e al suo ritorno allo Studio 8H questo fine settimana. Uno dei momenti clou è stato il debutto di Jim Carrey (Kidding) nei panni di Joe Biden, nella scena contro Donald Trump di Alec Baldwin, da lui preso in giro. A quanto pare, per quanto lo sketch sia stato ben accolto, c’è chi l’ha trovato di “cattivo gusto” considerando che Trump era in ospedale a causa del coronavirus. Per quelle persone, Baldwin ha scritto un messaggio su Instagram accompagnato da un video in cui Baldwin difende lo sketch, sostenendo di averlo portato avanti solo perché Trump non era così gravemente malato, almeno secondo i funzionari di Trump.

Alec Baldwin illustra il suo punto di vista

“La stessa Casa Bianca stessa e le persone che lavorano hanno detto che non è in alcun pericolo”, ha spiegato Baldwin. “Abbiamo solo la loro di parola. E se la loro parola fosse stata che era in guai seri, probabilmente non l’avremmo fatto”. Per come la vede Alec Baldwin, il fulcro era il dibattito ed era un focus che non poteva essere ignorato. “Pensavamo che il dibattito fosse qualcosa di attuale e non abbiamo detto nulla riguardo il suo ricovero in ospedale” ha spiegato Baldwin. “Dovresti avere una buona ragione per evitarlo, per quanto riguarda l’attualità, e nessuno pensava di deridere la malattia di qualcuno in questo modo”.

Jim Carrey dovrebbe continuare a impersonare Biden nelle settimane a venire (sono previsti altri quattro episodi consecutivi prima delle elezioni presidenziali), ma non è ancora chiaro se sarà disposto a continuare in caso di vittoria del candidato democratico, come successo ad Alec Baldwin che per sua stessa ammissione non si aspettava di dover interpretate Trump per quattro anni.