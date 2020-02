Alison Brie commenta i rumor su She-Hulk

Durante la sua ultima apparizione al The Late Late Show with James Corden, Alison Brie ha commentato i recenti rumor che vogliono i Marvel Studios alla ricerca di un’attrice “simile” a lei per il ruolo di Jennifer Walters/She-Hulk. Queste le sue parole: “Non vado più su Twitter ormai. Quindi non mi sono resa conto del fatto che sia finita nelle tendenze, ma mi sono svegliata e ho trovato un sacco di post di Instagram che mostravano alcune foto del mio volto vicino a quello di She-Hulk”. Una vera e propria sorpresa: “Ho trovato molto interessante questa cosa”.

Alison Brie parla di She-Hulk

Alison Brie è orgogliosa di tutto ciò: “E poi mi ha colpita quella storia dell’attrice ‘simile a Alison Brie‘ che, onestamente, ho trovato molto entusiasmante perché per anni ho fatto dei provini per ruoli che richiedevano attrici simili a Anne Hathaway o a Zooey Deschanel”. In seguito è stato chiesto all’attrice se fosse stata contatta dalla produzione. La risposta è un misto di ironia e apertura. Queste le sue parole: “Ho fatto alcune telefonate ma ne parleremo in seguito”. Definendo poi il personaggio: “Un ruolo interessante”. Le riprese della serie, scritta dalla vincitrice di un Emmy Jessica Gao cominceranno quest’estate ad Atlanta sotto il titolo di lavorazione “Libra”.

Per chi non la conoscesse She-Hulk è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. She-Hulk ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D. Jennifer Walters, abile avvocato di professione, ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni; è cugina di Bruce Banner, alter ego di Hulk. Inizialmente un personaggio minore dell’universo Marvel, ha trovato la sua consacrazione grazie al ciclo di storie scritte e disegnate da John Byrne.