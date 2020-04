Alita 2, anche Christoph Waltz favorevole al sequel

Christoph Waltz si è unito ai fan di Alita che chiedono da tempo un sequel del film prodotto da James Cameron. A dicembre, Jon Landau, produttore del primo show, ha incitato i fan e li ha invitati a far pressione alla Disney per la realizzazione del nuovo progetto. Inoltre, durante la notte degli Oscar, un aereo ha sorvolato i cieli di Hollywood mostrando uno striscione con su scritto #Alitasequel ed #Alitaarmy.

Christoph Waltz spinge per il sequel

Durante un’intervista in cui ha parlato del suo ultimo film, Most Dangerous Game, l’attore Christoph Waltz – che in Alita – Angelo della battaglia ha interpretato il Dott. Ido Dyson – si è unito alla battaglia. Questo il suo pensiero sull’eventuale sequel: “Ovviamente! Certo che lo farei. Sono un po’ deluso e sorpreso di non aver sentito ancora nulla a riguardo, poiché so che ha molti seguaci”. I ricordi sono tanti: “So che alla gente è piaciuto e, nonostante quello che hanno detto gli altri, anche a me è piaciuto e mi è piaciuto lavorare sul film. Sai, prima il film era Fox, adesso è Disney”. Tuttavia al momento non ci sono segnali: “Forse Alita non si addice al genere disneyano ma non ne ho idea. Forse stanno lavorando a qualcosa e in quel caso non sarei la prima persona a saperlo. Ma finora non ho sentito nulla”.

Ricordiamo che la pellicola è l’adattamento cinematografico del manga Alita l’angelo della battaglia. Lo stesso creatore ha commentato la pellicola: “Grazie al grandioso staff è diventato il più grande film al mondo. Ogni volta che lo vedo trovo qualcosa di nuovo. La composizione è fantastica”. Grande soddisfazione: “Il cuore del manga è stato brillantemente adattato per il film, tra cui le emozioni dei personaggi e le loro motivazioni che si sono rispecchiate alla perfezione nel lungometraggio, quindi sono stato davvero felice. Mi sento semplicemente molto onorato”.