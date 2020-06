Alita: una campagna per il sequel per le strade di Los Angeles

I fan di Alita: Angelo della Battaglia, film di Robert Rodriguez sbarcato nelle sale lo scorso anno, stanno chiedendo a gran voce un sequel. A sostegno di questa possibilità è stata organizzata una curiosa campagna, con enormi cartelloni pubblicitari piazzati nel centro di Los Angeles. Rosa Salazar, l’attrice che dà il volto ad Alita, è una delle più fiere sostenitrici di un eventuale sequel, come già confermato in precedenza. “Interpreterei Alita fino all’ultimo respiro. Lo farei, e grazie alla tecnologia di performance capture che utilizza, probabilmente potrei anche”, ha infatti ammesso. Di recente anche Christoph Waltz si è unito ai fan di Alita che chiedono da tempo un sequel del film prodotto da James Cameron. A dicembre, Jon Landau, produttore del primo show, ha incitato i fan a far pressione alla Disney per la realizzazione del nuovo progetto.

Hey Disney, these ads are running today on a billboard in Koreatown in downtown Los Angeles. They're saying that the Alita Army wants an Alita sequel. @DisneyStudios @20thCentury #AlitaSequel @doc_ido pic.twitter.com/cNNE7LYADh — Charlie Schmidt (@CharlieSchmidt1) June 1, 2020

Christoph Waltz spinge per un sequel

Durante un’intervista in cui ha parlato del suo ultimo film, Most Dangerous Game, l’attore Christoph Waltz – che in Alita – Angelo della battaglia ha interpretato il Dott. Ido Dyson – si è unito ufficialmente alla ‘battaglia’. Questo il suo pensiero sull’eventuale sequel: “Ovviamente! Certo che lo farei. Sono un po’ deluso e sorpreso di non aver sentito ancora nulla a riguardo, poiché so che ha molti seguaci”. I ricordi sono tanti: “So che alla gente è piaciuto e, nonostante quello che hanno detto gli altri, anche a me è piaciuto e mi è piaciuto lavorare sul film. Sai, prima il film era Fox, adesso è Disney”. Inoltre, durante la notte degli Oscar, un aereo ha sorvolato i cieli di Hollywood mostrando uno striscione con su scritto #Alitasequel ed #Alitaarmy.

Alita è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.