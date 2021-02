Allen V. Farrow: trailer del documentario sulle accuse di molestie al regista

HBO Documentary Films ha annunciato un nuovo documentario segreto ed esplosivo chiamato “Allen V.Farrow“, dei pluripremiati filmmaker investigativi Kirby Dick, Amy Ziering e Amy Herdy. È una docu-serie in quattro parti che racconta decenni di titoli sensazionali per rivelare la storia privata di uno degli scandali pubblici più noti e famosi di Hollywood: le accuse a Woody Allen per molestie. È stato già rilasciato un trailer teaser e una data di uscita: 21 febbraio .

Le accuse a Woody Allen

Il documentario parla dell’accusa di presunte molestie sessuali a Woody Allen contro la figlia adottiva della coppia, Dylan. Accuse che al regista sono state rivolte proprio dalla sua compagna, Mia Farrow. Si parla dunque del processo di custodia e di tutte le controverse conseguenze degli anni che seguirono. Una volta analizzate dentro e fuori dallo schermo, le vite della Farrow e di Woody Allen furono irrevocabilmente spezzate e la loro vasta famiglia distrutta dalla divulgazione pubblica delle accuse di abuso e delle controversie al vetriolo che ne seguirono.

La sinossi di Allev V. Farrow

Ecco la sinossi ufficiale: “Questa serie avvincente intreccia un nuovo lavoro investigativo – meticolosamente messo insieme tramite filmati casalinghi intimi, documenti del tribunale, prove della polizia, videocassette rivelatrici e nastri audio mai ascoltati prima”. Il tutto: “Con interviste esclusive e approfondite sull’argomento con Mia Farrow, Dylan Farrow, Ronan Farrow, l’amica di famiglia Carly Simon, il pubblico ministero Frank Maco, parenti, investigatori, esperti e altri testimoni oculari di prima mano – molti di loro parlano pubblicamente degli eventi per la prima volta”. “La serie include anche voci culturali di spicco che esplorano il corpo di lavoro di Allen in un contesto più ampio e riflettono su come le rivelazioni pubbliche sulle vite personali degli artisti possono portare a rivalutazioni del loro lavoro”.

La sinossi continua: “ALLEN v.FARROW include uno sguardo intimo al corteggiamento incantato di Farrow e Allen e all’emergere come una delle coppie di potere di Hollywood, realizzando tredici film influenti insieme in un decennio”. Ma: “Nel corso del tempo, Allen è diventato una figura paterna per i figli di Farrow e per i loro figli comuni. Tuttavia, durante tutto il loro successo professionale e le realizzazioni personali, c’erano in gioco oscure correnti sotterranee”. Infine: “ALLEN v. FARROW esamina gli effetti sconvolgenti del trauma su una famiglia ed è una rappresentazione inquietante dello scetticismo e del contraccolpo che possono derivare da un’accusa”.