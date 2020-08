Hulu ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione. La decisione non è stata accolta da tutti favorevolmente

Il negozio di dischi di Rob è chiuso per sempre. Hulu ha cancellato Alta Fedeltà dopo solo una stagione, come riporta Deadline. Secondo quanto riferito, la decisione non è stata facile e i contratti del cast sono stati prorogati di un mese per consentire un maggior tempo di decisione, ma alla fine Hulu ha optato per non proseguire con una seconda stagione. Le possibilità dello show di trovare un’altra casa sono considerate, al momento, difficili secondo Deadline.

Protagonista dello show Zoë Kravitz

Zoë Kravitz ha recitato nel ruolo di Rob, una bizzarra proprietaria del negozio di dischi di Brooklyn che è ossessionato dalle sue relazioni sentimentali fallite tanto quanto dalla musica. Poiché sente di essere sempre quella che “viene lasciata”, decide di rimettersi in contatto con cinque suoi ex per capire cosa è andato storto. La serie è stata un adattamento del romanzo di Nick Hornby che ha ispirato un film del 2000 interpretato da John Cusack. David H. Holmes e Da’Vine Joy Randolph hanno recitato nei panni dei colleghi di Rob Simon e Cherise, con Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Rob più recente ex Mac e Jake Lacy interpretano il suo nuovo interesse amoroso Clyde.

Alta Fedeltà ha debuttato su Hulu a febbraio, con tutti e dieci gli episodi distribuiti sullo streamer contemporaneamente. La serie è stata originariamente sviluppata per Disney + prima di passare a Hulu. Ricordiamo che la serie TV era stata accolta abbastanza bene sia dal pubblico sia dalla critica, soprattutto per la presenza di Zoë Kravitz. Per questo motivo, internamente al consiglio di amministrazione di Hulu c’è stato chi si è battuto contro la decisione. Zoë Isabella Kravitz è un’attrice e cantante statunitense. Nata a Venice Beach, Los Angeles, è la figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet; sua nonna paterna era l’attrice Roxie Roker.