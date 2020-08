Altered Carbon cancellato da Netflix

Netflix non andrà avanti con la sua seria di fantascienza cyberpunk Altered Carbon. Deadline riporta che il servizio di streaming ha rifiutato di ordinare una terza stagione dello spettacolo. La prima stagione della serie ha avuto come protagonista Joel Kinnaman. La seconda stagione di otto episodi ha avuto come protagonista Anthony Mackie e ha debuttato a febbraio. Il film anime di Ann è seguito a marzo. Secondo il rapporto, Netflix ha preso questa decisione ad aprile e non è stato influenzato dalla pandemia di coronavirus.

Altered Carbon è una creazione di Laeta Kalogridis

Laeta Kalogridis ha creato Altered Carbon come adattamento dell’omonimo romanzo di Richard K. Morgan del 2002. A febbraio, Mackie ha parlato con ComicBook.com del subentro di Kinnaman nel ruolo principale della serie. “Beh, la prima stagione è stata molto diversa dalla seconda e, sai, Takeshi era in cerca di vendetta”, ha detto Mackie. Nello show, la società viene trasformata da una nuova tecnologia che consente di digitalizzare la coscienza, rendendo i corpi umani intercambiabili e la morte impermanente. La seconda stagione si è svolta 30 anni dopo la prima.

Il cast di Altered Carbon 2 è formato, oltre che da Mackie, anche da Renée Elise Goldsberry e Chris Conner. Quest’ultimi ritorneranno rispettivamente nei panni di Quellcrist Falconer e Poe. Tra le new entry per la seconda stagione abbiamo visto Simone Missick (Luke Cage), Dina Shihabi (Daredevil, Jack Ryan). Oltre a Torben Liebrecht (Operation Finale) e James Saito (The Terror). Altered Carbon non è l’unica serie che Netflix ha cancellato di recente. In precedenza aveva prima confermato le nuove stagioni di The Society e I’m Not Okay With This, per poi cambiare direzione ed eliminarle entrambe definitivamente.