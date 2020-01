Altre versioni di Loki saranno presenti nello show Disney+?

L’insider Charles Murphy è entrato in possesso delle descrizioni dei personaggi per i quali gli Studios starebbero al momento cercando degli interpreti per la serie Loki. La serie, il cui debutto è previsto nel 2021, potrebbe avere risvolti estremamente interessanti.

Sembra infatti che per comporre il cast, la produzione sia alla ricerca di due bambini di 10 anni, un maschio e una femmina, entrambi di nazionalità britannica. Il primo sarebbe in possesso di un’intelligenza elevata mista ad un grande coraggio e una grande esperienza di vita che cozza con la giovane età. La seconda, di etnia caucasica, nonostante sia molto sensibile quando deve affrontare situazioni complicate, si affida alla sua intelligenza e resilienza per trovare sempre una soluzione.

Kid Loki nello show per Disney+?

Secondo Murphy, la prima descrizione riporterebbe diritto personaggio di Kid Loki, ovvero una versione bambina del protagonista. La seconda invece sarebbe legata al personaggio di Sophia Di Martino, la new entry nel cast che potrebbe essere Lady Loki. Volendo invece puntare su un’alternativa, la giovane potrebbe prestare il volto a Leah. Quest’ultima è una delle più care amiche del giovane Dio dell’Inganno all’interno dei fumetti. Tirando le somme, quindi, potremmo assistere ad un Loki in tre versioni: bambino, donna e bambina. Considerando che lo show sarà incentrato sui viaggi nel tempo, l’ipotesi è estremamente concreta.

Ricordiamo che Loki Laufeyson è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Larry Lieber (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Ispirato all’omonima divinità della mitologia norrena, Loki, noto come il “Dio dell’Inganno” (God of Lies) o il “Dio delle Malefatte” (God of Mischief), è uno dei più famigerati e temibili supercriminali dell’Universo Marvel, figlio adottivo di Odino e Nemesi, nonché fratello adottivo, di Thor.

Ecco le ultime anticipazioni di Tom Hiddleston sullo show in arrivo su Disney+.