Amazing Stories, ecco il primo trailer per la serie Apple TV+ di Spielberg

Amazing Stories ha finalmente un primo trailer. L’attesissima serie TV antologica sviluppata da Steven Spielberg per la piattaforma di streaming Apple TV+ si è mostrata in queste ore, per la gioia degli appassionati. Un nuovo progetto ambizioso per il servizio della casa di Cupertino, che arricchisce sempre di più il proprio catalogo. Potete trovare il trailer qui di seguito.

Amazing Stories, debutta il primo trailer della serie di Steven Spielberg

Che cos’è Amazing Stories? Come suggerisce il titolo, un omaggio a una delle più note riviste di fantascienza della prima metà del Novecento, si tratta di una raccolta di racconti di storie incredibili. Fu un tentativo negli anni ’80 di riportare in auge il concetto della serie TV antologica, similmente a quanto fatto in passato da opere come Ai confini della realtà. Tuttavia, nonostante il contributo di Steven Spielberg e tanti altri grandi cineasti, il progetto no riuscì a decollare e si fermò dopo due stagioni.

Negli ultimi anni però si è sviluppato sempre di più l’interesse per questo tipo di prodotti. Da Black Mirror al recente ritorno proprio di Ai confini della realtà, sembra che le serie TV antologiche di fantascienza possano attirare l’interesse degli studios. E così già nel 2017 si era parlato della possibilità di un ritorno di Amazing Stories con la collaborazione tra Spielberg ed Apple TV+.

Dopo anni di sviluppo, sembra che il momento sia finalmente giunto. Lo show inizierà ufficialmente le trasmissioni con i primi episodi il prossimo 6 marzo.

Voi cosa ne dite? Vi incuriosisce questo primo trailer di Amazing Stories? Conoscete la serie originale?