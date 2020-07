Amazon Prime Video sarà presente al Comic-Con @Home, la versione digitale del San Diego Comic-Con di quest’anno. Lo farà con ben quattro panel speciali dedicati a serie già parecchio amate o in arrivo nei prossimi mesi per cui c’è tanta curiosità. Non solo, ma ci sarà anche un’iniziativa parallela davvero speciale, ovvero la Amazon Virtual-Con, una convention dedicata alla piattaforma con tanti contenuti esclusivi.

Amazon Prime Video lancia la propria partecipazione al Comic-Con digitale

Partiamo dai quattro panel che si terranno al Comic-Con @Home relativi a contenuti di Amazon Prime Video. Due, come dicevamo, saranno dedicati a serie già note al pubblico a partire da Upload. Questo show ha debuttato solo poche settimane fa, ma ha rapidamente conquistato una nutrita fetta di appassionati. Proprio con loro il creatore Greg Daniels e parte del cast discuteranno di com’è andata la prima stagione e cosa aspettarsi dalla prossima. L’appuntamento sarà in diretta sui social alle 23.00 del 23 luglio (ora italiana).

Subito dopo, alla mezzanotte nostrana del 24 luglio ci sarà spazio per uno dei più grandi successi recenti della piattaforma, ovvero The Boys. Eric Kripke, insieme al cast e ai produttori Seth Rogen e Evan Goldberg racconteranno agli appassionati qualche anticipazione sulla seconda stagione del celebrato e caustico show che getta un nuovo sguardo al mondo dei supereroi.

Prima di questi panel andranno invece in onda quelli dedicati alle serie nuove della piattaforma, entrambe molto attese. La prima sarà Truth Seekers, il cui incontro andrà live alle 21.00 italiane del 23 luglio. Questo show vede il ritorno della premiata coppia Simon Pegg e Nick Frost nei panni di due investigatori del paranormale: le risate sono assicurate.

Alle 22.00 invece sarà il turno di Utopia, il cui tono sarà completamente diverso. Al centro di questo show, ispirato all’omonimo inglese, si trova un gruppo di appassionati di fumetti che scoprono un segreto all’interno di uno dei loro volumi preferiti. Si troveranno quindi al centro di una complessa e intricata cospirazione, che li metterà seriamente in pericolo.

Amazon Virtual-Con, cosa aspettarsi?

Come dicevamo però, c’è una sorpresa aggiuntiva nel periodo del Comic-Con @Home per tutti i fan di Amazon Prime Video. A partire dal 23 luglio alle 21.00 infatti andrà online il portale Amazon Virtual-Con, che offrirà speciali esperienze legate ai tanti brand della compagnia. Oltre ai panel sopracitati sarà ad esempio possibile seguire delle live session di disegno con artisti del calibro di Jason Loo e Claudia Aguirre e molti altri ancora.

In più ci saranno esperienze selezionate davvero speciali. Si potrà ad esempio ottenere dei gadget personalizzati ispirati alla serie The Boys e riceverli a casa, tuffarsi in un gioco interattivo legato alla serie HANNA e molto altro ancora.

Da citare in particolare l’iniziativa dedicata al debutto di The Sandman su Audible. I fan sono invitati a descrivere un proprio sogno sul sito drawnfromthedreaming.com. Rinomati artisti DC Comics, fra cui quelli che hanno lavorato proprio alla serie, avranno il compito di riprodurli su carta. I fortunati appassionati, oltre a poter vedere il proprio sogno prendere vita nelle mani di grandi disegnatori, riceveranno un episodio esclusivo da The Sandman gratuito.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire di più su quello che Amazon Prime Video ha in serbo per il Comic-Con @Home?