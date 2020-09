Amazon.it diventa l’official e-commerce di Lucca Comics & Games

Lo store online di Lucca Comics & Games edizione Changes è ufficialmente online su Amazon.it. Questa è la prima grande novità del festival 2020. Giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 12.00 e in diretta streaming sul sito di Lucca, ci sarà una conferenza stampa che svelerà ulteriori dettagli riguardo l’evento in arrivo.

Scopriamo insieme quali novità ha in serbo per il pubblico questa partnership innovativa.

Amazon è l’official e-commerce del festival

Amazon sarà uno dei principali alleati di Lucca Changes e il suo compito sarà quello di ricreare l’effetto Lucca. Non si tratta solo di un grande evento culturale ma anche di un’opportunità per la distribuzione e la crescita del comparto.

Come ogni anno, le principali novità saranno disponibili durante il magico ponte di Halloween. Invece libri, fumetti, collezionabili e i giochi più attesi saranno acquistabili da chiunque e da qualsiasi luogo attraverso il Lucca Store di Amazon.it, pensato appositamente per la grande community di appassionati.

Gli editori, gli autori e i fan si incontreranno in questa piazza virtuale come prima facevano in piazza Napoleone o al padiglione Carducci. Infine, nell’ambito della programmazione online del festival, alcuni eventi esclusivi saranno riservati a clienti del Lucca Store disponibile su Amazon.

Lo Store di Lucca Comics & Games non sarà solo un semplice negozio dove i clienti potranno acquistare prodotti esclusivi. Il suo scopo è quello di essere principalmente un importante luogo interattivo dove si potrà comunicare, votare il fumetto preferito tra i candidati all’Amazon Comic Award e, novità di quest’anno, accedere ad alcuni eventi digitali del festival. I dettagli riguardo quest’ultima parte saranno comunicati presto, molto probabilmente già domani durante la conferenza stampa ufficiale di Lucca Comics & Games.