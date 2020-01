Amazon Original Italia: Amazon investe nelle produzioni originali italiane

Nel corso dell’evento Prime Video presents, Amazon ha annunciato la produzione in Italia di tre nuovi show Amazon Original. All’evento hanno preso parte celebrità nostrane comeCarlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo.

In merito ai nuovi investimenti di Amazon sulle produzioni italiane, Georgia Brown, Director of European Amazon Original, ha commentato: “In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon. Sappiamo che gli spettatori vogliono vedere storie uniche, autentiche e divertenti in cui immedesimarsi, e ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un’ampia varietà di programmi di qualità che si dividano tra drama, reality, commedia, e ancora lifestyle e musica. Non esiste un genere o un argomento che non stiamo prendendo in considerazione. La squadra produttiva e il team creativo si stanno concentrando sulla realizzazione di spettacoli italiani di alta qualità che soddisfino i desideri del pubblico italiano e al tempo stesso ottengano successo anche a livello internazionale”.

Amazon Original Italia: ecco tutte le produzioni italiani nostrane