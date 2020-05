Giugno è alle porte ed è tempo di scoprire quali saranno le novità di Amazon Prime Video per il mese. Ci sono tanti contenuti che faranno il proprio debutto sulla piattaforma nei giorni a venire. Vediamo quindi cosa ci aspetta…

Amazon Prime Video, ecco le novità del mese di giugno

Si parte da Future Man, show molto curioso incentrato su un giovane addetto alle pulizie che si trova a viaggiare nel tempo grazie a un videogioco, di cui è un campione. Le avventure di Josh, interpretato da Josh Hutcherson, sono ormai vicine alla loro conclusione. Con la terza stagione, in arrivo il 1 giugno infatti la serie si chiuderà e i fan sono curiosi di scoprire il gran finale.

Il 5 giugno sarà il turno di El Presidente, show di cui vi abbiamo parlato qui, incentrato su un grandissimo scandalo di corruzione. Al centro del FIFA Gate c’è il mondo del calcio sudamericano e poi internazionale. Il 15 giugno arriverà la serie antologica Dispatches From Elsewhere, ideata e interpretata dal Jason Segel di How I Met Your Mother. Quattro persone si trovano ad affrontare sfide misteriose, senza comprendere il perché siano stati scelti. Un mondo di magia ed enigmi li attende e toccherà a loro essere all’altezza.

Il 10 giugno sarà il turno di un film italiano ovvero L’Amore A Domicilio, diretto da Emiliano Corapi. Protagonisti della pellicola sono Miriam Leone e Simone Liberati, nei panni di Anna e Renato. Un racconto romantico, complicato dagli arresti domiciliari della donna, che saprà intrattenere gli spettatori.

Tantissime poi le novità in arrivo a giugno su Amazon Prime Video tra successi recenti e del passato. Fra questi citiamo ovviamente l’ottimo Cena con delitto – Knives Out, che debutterà sulla piattaforma il 5 del mese, mentre il 20 toccherà a Michael Myers con il suo ritorno in Halloween. E voi, avete già deciso cosa vedere a giugno?