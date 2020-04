Futurama e Battlestar Galactica su Amazon Prime Video a maggio...

Amazon Prime Video annuncia le novità che arriveranno a maggio e ci sono tante sorprese interessanti. La piattaforma infatti allarga il proprio catalogo con tanti contenuti interessanti, fra cui spiccano due serie di fantascienza molto amate. Stiamo parlando di Futurama e Battlestar Galactica, che debutteranno su Amazon Prime Video già dal 1 maggio. Ma non finisce qui!

Amazon Prime Video, tra le novità di maggio anche Futurama e Battlestar Galactica

Partiamo dai contenuti originali che affolleranno la piattaforma. Fra questi troviamo Upload, nuovo progetto di Greg Daniels, già autore per The Office e Parks & Recreations, che parlerà di un mondo dove gli umano si fanno caricare in un aldilà in realtà virtuale prima di morire. Se vi incuriosisce, qui sopra potete trovarne il trailer.

Di tutt’altro taglio The Last Narc, nuova docuserie incentrata sul rapimento e omicidio di Enrique “Kiki” Camarena, agente della DEA. Una storia importante e drammatica che il pubblico potrà riscoprire, anche grazie alle testimonianze della famiglia dell’uomo e di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara. La serie sarà disponibile dal 15 maggio sulla piattaforma.

Il 22 maggio poi toccherà alla seconda stagione di Homecoming incentrata sulla nuova protagonista Janelle Monáe alle prese con un mistero intricato. Il 29 infine debutterà il film Selah and The Spades in cui seguiremo le avventure di una ragazza che dirige uno dei gruppi più importanti dell’intero corpo studentesco di un collegio d’élite in Pennsylvania. Adolescenza e giochi di potere tutti da scoprire dal 29 maggio.

Come dicevamo poi, tra le novità di Amazon Prime Video di maggio ci saranno anche Futurama e Battlestar Galactica. Tutte le sette e quattro stagioni, rispettivamente, saranno disponibili dall’inizio del mese, così come la nona di Shameless e la prima di The Orville. Tra i film che si aggiungeranno al catalogo spiccano Gemini Man e Figli, disponibili dall’11 maggio e BlacKkKlansman il 16.