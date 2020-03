Tanti contenuti gratis tra le novità di aprile di Amazon Prime Video

Il mese di aprile sta per iniziare ed ecco arrivare le novità per Amazon Prime Video. Il servizio di streaming ha annunciato infatti quali saranno i contenuti che faranno il proprio debutto nei prossimi giorni e oltre a ciò ha rivelato un’iniziativa di supporto alle famiglie, durante la quarantena. Sarà infatti possibile trovare tutta una serie di contenuti gratuiti, accessibili anche a chi non è utente Prime.

Amazon Prime Video novità, ecco cosa vedremo ad aprile

Tra i titoli gratuiti che si potrà scoprire nei prossimi giorni troviamo principalmente show e film dedicati ai più piccoli. Un aiuto concreto per tenere impegnati i bambini in questi giorni di smart working e lezioni a distanza. Fra questi anche show animati amatissimi come Peppa Pig e Sam il pompiere. Per scoprirli tutti potete andare sulla pagina dedicata del servizio.

Ovviamente però tra le novità di aprile di Amazon Prime Video non mancano tante aggiunte dedicate anche ai più cresciuti. Fra queste spicca Tales from the Loop, nuovo prodotto originale della piattaforma. Disponibile dal 3 aprile, ci racconta le storie di una cittadina e dei suoi abitanti, che vivono sotto il Loop. Si tratta di un macchinario costruito per esplorare i misteri dell’universo che rivoluzionerà la vita dei membri della comunità.

Il 17 aprile toccherà invece a Bosch. Lo show, diventato il più longevo della piattaforma, tornerà infatti per una sesta stagione, per poi concludersi nel prossimo futuro con la settima e ultima. Al centro della serie troviamo il Detective della Omicidi Harry Bosch, nato dalla penna di Michael Connelly e interpretato da Titus Welliver. La nuova stagione lo porterà in un complesso caso che coinvolge un omicidio, un’indagine federale e soprattutto una gravissima minaccia alla città di Los Angeles.

Inoltre nei prossimi giorni si aggiungeranno diverse serie TV come Castle, Sword Art Online: Alicization (dal 26 aprile) e Scandal. Lato film invece troveremo Jexi (1 aprile), Iron Sky: The Coming Race (6 aprile), Non Succede, Ma Se Succede… (10 aprile), Selah And The Spades (17 aprile) e Dora e la Città Perduta (22 aprile).